Романцев о назначении Абаскаля на пост главного тренера: прикол над командой и фанатами
«Я не знаю, что комментировать. Это прикол над болельщиками, ветеранами, над командой», — цитирует Романцева РИА Новости.
9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.
10 июня Абаскаль был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне испанец тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.
Ранее бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев допустил, что Абаскаль может внезапно покинуть московский клуб.