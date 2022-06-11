Романцев о назначении Абаскаля на пост главного тренера: прикол над командой и фанатами

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев отреагировал на назначение главным тренером команды испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Я не знаю, что комментировать. Это прикол над болельщиками, ветеранами, над командой», — цитирует Романцева РИА Новости.

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

10 июня Абаскаль был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне испанец тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Ранее бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев допустил, что Абаскаль может внезапно покинуть московский клуб.