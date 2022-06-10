Ловчев допустил, что Абаскаль может внезапно покинуть «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на назначение главным тренером команды испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Я совсем ничего не знаю про этого тренера. Знаю только, что он испанец и что он очень молодой», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Он также предположил, что в клубе уже давно договорились с новым наставником, о чём говорит и тот факт, что о назначении было объявлено на следующий день после отставки Паоло Ваноли.

«Опять позвали иностранца, поэтому «Спартак» из-за спецоперации опять может наткнуться на то же, что произошло с предыдущим тренером: возьмёт и уедет внезапно. В «Спартаке» это уже привычное явление — каждый год по два новых тренера», — добавил Ловчев.

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

10 июня Абаскаль был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне испанец тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Ранее агент Абаскаля рассказал о переговорах со «Спартаком».