Ловчев допустил, что Абаскаль может внезапно покинуть «Спартак»

Короткая ссылка
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на назначение главным тренером команды испанского специалиста Гильермо Абаскаля.
Ловчев допустил, что Абаскаль может внезапно покинуть «Спартак»
  • Gettyimages.ru
  • © RvS.Media/Basile Barbey

«Я совсем ничего не знаю про этого тренера. Знаю только, что он испанец и что он очень молодой», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Он также предположил, что в клубе уже давно договорились с новым наставником, о чём говорит и тот факт, что о назначении было объявлено на следующий день после отставки Паоло Ваноли.

«Опять позвали иностранца, поэтому «Спартак» из-за спецоперации опять может наткнуться на то же, что произошло с предыдущим тренером: возьмёт и уедет внезапно. В «Спартаке» это уже привычное явление — каждый год по два новых тренера», — добавил Ловчев.

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

10 июня Абаскаль был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне испанец тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Ранее агент Абаскаля рассказал о переговорах со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить