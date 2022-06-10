Агент Абаскаля рассказал, что Каттани хотел видеть испанца в «Спартаке»

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Давид Собрадо, агент нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, рассказал о переговорах со спортивным директором московской команды Лукой Каттани.
Агент Абаскаля рассказал, что Каттани хотел видеть испанца в «Спартаке»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Переговоры со «Спартаком» прошли достаточно быстро, потому что Каттани — итальянец. Он проявил интерес к Гильермо, мы пообщались. Всё прошло быстро, потому что у Луки была тотальная предрасположенность к тому, чтобы именно Гильермо тренировал «Спартак», — приводит слова Собрадо «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что испанский тренер хотел стать частью большого российского или европейского клуба. По его словам, для Абаскаля это назначение — вызов.

В минувшем сезоне в чемпионате Швейцарии «Базель» под руководством Абаскаля занял второе место.

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее швейцарский журналист и футбольный скаут Лукас Штокер поделился мнением о назначении Абаскаля на пост наставника «Спартака».

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