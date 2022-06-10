Швейцарский журналист заявил, что скептически относится к назначению Абаскаля в «Спартак»

Швейцарский журналист и футбольный скаут Лукас Штокер поделился мнением о назначении испанского тренера Гильермо Абаскаля на пост наставника «Спартака».

«Я не могу представить, как это сработает с опытными игроками «Спартака». Не знаю, почему клуб его выбрал. Возможно, из-за политической ситуации другие просто отказались. Так что я скептически отношусь к такому назначению», — приводит слова Штокера «Чемпионат».

Он также отметил, что испанский тренер очень трудолюбивый, но при этом очень юный. По его словам, серьёзной проблемой станет языковой барьер.

«Да, Абаскаль владеет несколькими языками, но русского, наверное, среди них нет», — добавил Штокер.

В минувшем сезоне в чемпионате Швейцарии «Базель» под руководством Абаскаля занял второе место.

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о назначении Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».