Тчуамени рассказал, что Мбаппе интересовался его желанием перейти в ПСЖ

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Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени рассказал о разговоре с соотечественником Килианом Мбаппе по поводу своего будущего.
Тчуамени рассказал, что Мбаппе интересовался его желанием перейти в ПСЖ
  • AP

«Мбаппе решил остаться в ПСЖ. Когда он покидал «Монако», то спрашивал меня, могу ли я перейти в ПСЖ. Но я сразу сказал Килиану, что хочу только в «Реал». И он меня прекрасно понял», — цитирует Тчуамени Marca.

11 июня стало известно, что Орельен стал игроком «Реала». Тчуамени выступал за «Монако» с 2020 года. В минувшем сезоне он провёл в составе монегасков 50 матчей, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.  

Мбаппе также должен был присоединиться к королевскому клубу на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Но футболист решил продлить контракт с ПСЖ и стал самым высокооплачиваемым игроком мира.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал решение Килиана Мбаппе остаться в «Пари Сен-Жермен».

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