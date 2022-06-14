Тчуамени рассказал, что Мбаппе интересовался его желанием перейти в ПСЖ

Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени рассказал о разговоре с соотечественником Килианом Мбаппе по поводу своего будущего.

«Мбаппе решил остаться в ПСЖ. Когда он покидал «Монако», то спрашивал меня, могу ли я перейти в ПСЖ. Но я сразу сказал Килиану, что хочу только в «Реал». И он меня прекрасно понял», — цитирует Тчуамени Marca.

11 июня стало известно, что Орельен стал игроком «Реала». Тчуамени выступал за «Монако» с 2020 года. В минувшем сезоне он провёл в составе монегасков 50 матчей, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Мбаппе также должен был присоединиться к королевскому клубу на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Но футболист решил продлить контракт с ПСЖ и стал самым высокооплачиваемым игроком мира.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал решение Килиана Мбаппе остаться в «Пари Сен-Жермен».