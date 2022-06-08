Макрон высказался о решении Мбаппе остаться в ПСЖ

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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал решение Килиана Мбаппе подписать новый контракт с «Пари Сен-Жермен».
Макрон высказался о решении Мбаппе остаться в ПСЖ
  • Legion-Media

«Мне удалось поговорить с Килианом Мбаппе, но он делает свой выбор на совесть. Он показал это, он очень зрелый, он строит свою карьеру с большим чувством ответственности», — цитирует Макрона RMC Sport.

Он добавил, что не общался с Зинедином Зиданом, но ему хочется, чтобы такие специалисты работали во Франции.

Напомним, что Мбаппе подписал новое соглашение с ПСЖ. Согласно контракту, он стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Он также признался, что советовался с Макроном касаемо своего будущего.

Ранее Маурисио Почеттино назвал отказ Мбаппе «Реалу» правильным решением.

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