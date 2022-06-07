Почеттино назвал отказ Мбаппе «Реалу» правильным решением

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал решение нападающего Килиана Мбаппе остаться во французской команде, отказав мадридскому «Реалу».
Почеттино назвал отказ Мбаппе «Реалу» правильным решением
  • AP

«Парень сделал правильно. Многие вещи воспринимались как должное, но он всегда говорил, что не принимал решения. Он сделал это на прошлой неделе и решил остаться», — цитирует Почеттино AS.

По его словам, Мбаппе не мог сосредоточиться на игре, потому что год вёл переговоры о новом контракте.

Мбаппе подписал новое соглашение с ПСЖ до 2025 года. Нападающий выступает за клуб с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 217 матчей, забил 171 мяч и отдал 87 результативных передач. Боссы ПСЖ обещали футболисту советоваться с ним при важных кадровых назначениях.

Ранее президент Примеры Хавьер Тебас сообщил, что намерен обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и в суд в связи с продлением контракта Мбаппе с «Пари Сен-Жермен».

 

 

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