Почеттино назвал отказ Мбаппе «Реалу» правильным решением

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал решение нападающего Килиана Мбаппе остаться во французской команде, отказав мадридскому «Реалу».

«Парень сделал правильно. Многие вещи воспринимались как должное, но он всегда говорил, что не принимал решения. Он сделал это на прошлой неделе и решил остаться», — цитирует Почеттино AS.

По его словам, Мбаппе не мог сосредоточиться на игре, потому что год вёл переговоры о новом контракте.

Мбаппе подписал новое соглашение с ПСЖ до 2025 года. Нападающий выступает за клуб с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 217 матчей, забил 171 мяч и отдал 87 результативных передач. Боссы ПСЖ обещали футболисту советоваться с ним при важных кадровых назначениях.

Ранее президент Примеры Хавьер Тебас сообщил, что намерен обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и в суд в связи с продлением контракта Мбаппе с «Пари Сен-Жермен».