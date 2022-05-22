Руководство Примеры может подать в суд на ПСЖ из-за Мбаппе
- AP
Тебес уверен, что подписание нового соглашения с ПСЖ повлечёт за собой нарушение финансового фейр-плей. Глава Примеры считает, что парижский клуб с убытками €300 млн по итогам прошлого сезона не может позволить себе Мбаппе, сообщает COPE.
23-летний нападающий сборной Франции подписал соглашение с ПСЖ до 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Парижа перед матчем заключительного тура чемпионата Франции с «Мецем» (5:0).
В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе сыграл за «Пари Сен-Жермен» 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 39 мячей и сделал 26 результативных передач. ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции.
Ранее президент Ла Лиги заявил, что Мбаппе перейдёт в «Реал».