Руководство Примеры может подать в суд на ПСЖ из-за Мбаппе

Короткая ссылка
Президент Примеры Хавьер Тебас сообщил, что намерен обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и в суд в связи с продлением контракта Килианом Мбаппе с «Пари Сен-Жермен».
Руководство Примеры может подать в суд на ПСЖ из-за Мбаппе
  • AP

Тебес уверен, что подписание нового соглашения с ПСЖ повлечёт за собой нарушение финансового фейр-плей. Глава Примеры считает, что парижский клуб с убытками €300 млн по итогам прошлого сезона не может позволить себе Мбаппе, сообщает COPE.

23-летний нападающий сборной Франции подписал соглашение с ПСЖ до 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Парижа перед матчем заключительного тура чемпионата Франции с «Мецем» (5:0).

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе сыграл за «Пари Сен-Жермен» 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 39 мячей и сделал 26 результативных передач. ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции. 

Ранее президент Ла Лиги заявил, что Мбаппе перейдёт в «Реал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить