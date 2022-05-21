Президент Ла Лиги уверен, что Мбаппе перейдёт в «Реал»

Президент чемпионата Испании Хавьер Тебас высказался о возможном переходе форварда французского «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид».

«Я думаю, что он будет в «Реале». Хотя в один день одно, в другой — другое, но я думаю вот так. Для нас не станет хорошей новостью, если он не перейдёт в команду, но плохой тоже не будет», — приводит слова Тебаса COPE.

По информации СМИ, «сливочные» планируют объявить о подписании форварда после финала Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за «Пари Сен-Жермен» 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 мячей и сделал 26 результативных передач. ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции. Футболист покинет клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес заявил футболистам команды, что Мбаппе не перейдёт в мадридский клуб.