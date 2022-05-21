Источник: президент «Реала» сообщил, что Мбаппе не перейдёт в клуб

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Президент «Реала» Флорентино Перес заявил футболистам команды, что форвард французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не перейдёт в мадридский клуб.
Источник: президент «Реала» сообщил, что Мбаппе не перейдёт в клуб
  • AP

Как сообщает журналист Гильем Балаге в своём Twitter, президент «Реала» сказал игрокам в раздевалке, что 23-летний нападающий не перейдёт к ним в клуб.

По информации СМИ, «сливочные» планируют объявить о подписании форварда после финала Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за «Пари Сен-Жермен» 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 мячей и сделал 17 результативных передач. ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции. Футболист покинет клуб на правах свободного агента.

Ранее официальный сайт ПСЖ прекратил продажу футболок Мбаппе.

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