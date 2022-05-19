ПСЖ прекратил продажу футболок Мбаппе на клубном сайте

На официальном сайте «Пари Сен-Жермен» прекратил продажу футболок нападающего Килиана Мбаппе.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в онлайн-магазине ПСЖ исчезла футболка с именем Мбаппе.

СМИ сообщают, что футболист продолжит карьеру в мадридском «Реале». Отмечается, что клуб объявит о подписании форварда после финала Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за «Пари Сен-Жермен» 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 мячей и сделал 17 результативных передач. ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции. Футболист покинет клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет перейти в «Реал», несмотря на давление со стороны ПСЖ.