Marca: Мбаппе хочет перейти в «Реал», несмотря на давление со стороны ПСЖ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе собирается покинуть клуб на правах свободного агента.

По информации Marca, футболист находится под давлением из-за возможного перехода в мадридский «Реал». Отмечается, что Мбаппе поступают звонки от президента Франции Эммануэля Макрона, из Федерации футбола Франции, а также из Катара. Он переживает за свою семью и младшего брата, который играет в структуре ПСЖ.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за парижскую команду в Лиге 133 матча, в которых забил 24 мяча и сделал 15 результативных передач. ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции.

Ранее Маурисио Почеттино выразил уверенность в том, что он и форвард команды Килиан Мбаппе останутся в клубе.