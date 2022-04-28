Почеттино: на 100% уверен, что я и Мбаппе останемся в ПСЖ

Короткая ссылка
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино выразил уверенность в том, что он и форвард команды Килиан Мбаппе останутся в клубе.
Почеттино: на 100% уверен, что я и Мбаппе останемся в ПСЖ
  • AP

«На сегодня я могу со 100%-ной уверенностью сказать, что остаюсь в ПСЖ. То же самое касается Килиана Мбаппе», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года. СМИ сообщают, что футболист перейдёт в мадридский «Реал» на правах свободного агента. 

Отмечалось, что клуб также покинет Почеттино. На его пост руководство рассматривает Зинедина Зидана.

Ранее Мбаппе сожалел, что взаимопонимание между ним, Месси и Неймаром появилось только в конце сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить