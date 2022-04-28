Почеттино: на 100% уверен, что я и Мбаппе останемся в ПСЖ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино выразил уверенность в том, что он и форвард команды Килиан Мбаппе останутся в клубе.

«На сегодня я могу со 100%-ной уверенностью сказать, что остаюсь в ПСЖ. То же самое касается Килиана Мбаппе», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года. СМИ сообщают, что футболист перейдёт в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

Отмечалось, что клуб также покинет Почеттино. На его пост руководство рассматривает Зинедина Зидана.

Ранее Мбаппе сожалел, что взаимопонимание между ним, Месси и Неймаром появилось только в конце сезоне.