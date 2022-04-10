Мбаппе: жаль, что взаимопонимание между мной, Месси и Неймаром появилось только сейчас

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал разгромную победу в матче 31-го тура французской Лиги 1 с «Клермоном».

«Взаимопонимание между мной, Месси и Неймаром? Да, жаль, что взаимопонимание появилось только сейчас. Мы чувствуем, что мы трое качественных игроков, и мы пытаемся максимально помочь команде, что и произошло сегодня», — заявил после матча Мбаппе.

Встреча в Клермон-Ферран на стадионе «Габриэль-Монпьед» завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.

По хет-трику оформили Килиан Мбаппе и Неймар. Лионель Месси отличился тремя результативными передачами.

Ранее главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о будущем форварда Килиана Мбаппе.