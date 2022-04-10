Мбаппе: жаль, что взаимопонимание между мной, Месси и Неймаром появилось только сейчас
«Взаимопонимание между мной, Месси и Неймаром? Да, жаль, что взаимопонимание появилось только сейчас. Мы чувствуем, что мы трое качественных игроков, и мы пытаемся максимально помочь команде, что и произошло сегодня», — заявил после матча Мбаппе.
Встреча в Клермон-Ферран на стадионе «Габриэль-Монпьед» завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.
По хет-трику оформили Килиан Мбаппе и Неймар. Лионель Месси отличился тремя результативными передачами.
Ранее главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о будущем форварда Килиана Мбаппе.