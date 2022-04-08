Почеттино: для Мбаппе и ПСЖ лучше всего будет, если футболист останется в клубе
- Gettyimages.ru
- © Eurasia Sport Images
«Как тренеры мы хотим лучшего для Килиана и для клуба. Лучше всего для клуба будет сохранить Мбаппе, как и для самого Килиана. Переговоры идут», — цитирует Почеттино Goal.
Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года. СМИ сообщают, что футболист перейдёт в мадридский «Реал» на правах свободного агента. Отмечается, что руководство ПСЖ пытается удержать игрока, предлагая самую высокую зарплату в истории футбола.
В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 38 матчей за ПСЖ во всех турнирах, он забил 28 мячей и сделал 13 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Месси, Мбаппе и Неймар впервые забили за ПСЖ в одном матче.