Почеттино: для Мбаппе и ПСЖ лучше всего будет, если футболист останется в клубе

Короткая ссылка
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался о будущем форварда клуба Килиана Мбаппе.
Почеттино: для Мбаппе и ПСЖ лучше всего будет, если футболист останется в клубе
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

«Как тренеры мы хотим лучшего для Килиана и для клуба. Лучше всего для клуба будет сохранить Мбаппе, как и для самого Килиана. Переговоры идут», — цитирует Почеттино  Goal.

Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года. СМИ сообщают, что футболист перейдёт в мадридский «Реал» на правах свободного агента. Отмечается, что руководство ПСЖ пытается удержать игрока, предлагая самую высокую зарплату в истории футбола.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 38 матчей за ПСЖ во всех турнирах, он забил 28 мячей и сделал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси, Мбаппе и Неймар впервые забили за ПСЖ в одном матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить