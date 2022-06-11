Журналист Романо сообщил, что «Ливерпуль» договорился с «Бенфикой» о трансфере Нуньеса

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» устно договорился о переходе нападающего португальской «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в Twitter, за 22-летнего уругвайского форварда англичане заплатят €80 млн, а затем ещё €20 в качестве бонусов.

На данный момент «Ливерпуль» готовит документы для оформления перехода. С Нуньесом «красные» уже согласовали пятилетний контракт.

В минувшем сезоне уругваец провёл 41 матч за «Бенфику», забил 34 мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее «Ливерпуль» объявил об уходе четырёх футболистов.