Журналист Романо сообщил, что «Ливерпуль» договорился с «Бенфикой» о трансфере Нуньеса
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Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в Twitter, за 22-летнего уругвайского форварда англичане заплатят €80 млн, а затем ещё €20 в качестве бонусов.
На данный момент «Ливерпуль» готовит документы для оформления перехода. С Нуньесом «красные» уже согласовали пятилетний контракт.
В минувшем сезоне уругваец провёл 41 матч за «Бенфику», забил 34 мяча и отдал четыре результативные передачи.
Ранее «Ливерпуль» объявил об уходе четырёх футболистов.