Недостающий пазл: почему приход Холанда может помочь «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов

«Манчестер Сити» объявил о достижении принципиальной договорённости по трансферу Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии». По информации СМИ, покупка норвежца обойдётся суммарно в €250 млн, а контракт будет рассчитан на пять лет. Какие цели преследует действующий чемпион Англии, почему от форварда отказался «Реал» и не затянется ли адаптация футболиста в команде Хосепа Гвардиолы — в материале RT.

Почему «Манчестер Сити» решил приобрести Холанда

На протяжении пары последних лет отсутствие чистого форварда в «Манчестер Сити» стало одной из самых обсуждаемых тем в европейском футболе. Об этом активно говорили ещё по ходу сезона-2020/21, когда серьёзные проблемы со здоровьем стал испытывать Серхио Агуэро, долгое время остававшийся главной опцией «горожан» в нападении. После ухода аргентинца этот вопрос встал особенно остро. Габриэль Жезус хоть и довольно неплохо справлялся с задачей, но сверхрезультативным бомбардиром никогда не был. Он больше тяготел к правому флангу, вследствие чего в этом амплуа себя успели попробовать практически все атакующие игроки команды: Фил Фоден, Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Бернарду Силва и Рияд Марез.

И хотя такие эксперименты и отсутствие привязки к позициям и делали «Манчестер Сити» более вариативным и непредсказуемым для оппонентов, отсутствие забивного центрфорварда вряд ли устраивало тренерский штаб. Иначе как объяснить «охоту» на Гарри Кейна и слухи о возможном приобретении Криштиану Роналду, которые появились перед началом нынешнего сезона? Безусловно, англичанин был главной целью, но алчность владельца «Тоттенхэма» Дэниэла Леви не позволила «горожанам» осуществить один из самых ожидаемых трансферов лета. Небесно-голубые были готовы выложить за него £100 млн, но лондонцы хотели на £60 млн больше.

Однако уже тогда стало понятно — «Сити» всерьёз намерен закрыть дыру в центре нападения, а последней каплей вполне могло стать поражение от «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов. Возможно, в клубе посчитали, что именно отсутствие собственного Карима Бензема и помешало команде из Манчестера пробиться в заключительный раунд соревнований, иначе как объяснить решение оформить трансфер Холанда всего спустя шесть суток после обидного проигрыша «сливочным»?

Почему Холанд не перешёл в «Реал»

Не секрет, что в числе претендентов на норвежца назывались многие топ-клубы Старого Света, включая «Реал», «Барселону» и даже «Баварию». Сообщалось, что по этой причине мюнхенцы даже не начинали переговоры о продлении контракта со своим многолетним лидером Робертом Левандовски, решившим сменить прописку по окончании сезона. При этом наименее вероятным выглядел возможный переезд в Каталонию. В последнее время сине-гранатовые испытывали серьёзные финансовые проблемы, а приобретение дорогостоящего Эрлинга было им не по карману. Во всяком случае, такое мнение озвучивали и президент блауграны Жоан Лапорта, и глава Ла Лиги Хавьер Тебас.

Тем не менее главным претендентом на нападающего дортмундской «Боруссии» долгое время считался другой представитель Примеры. На протяжении нескольких месяцев ходили слухи, что нынешним летом «Реал» попробует добавить в свой состав сразу двух талантливейших футболистов современности — Холанда и Килиана Мбаппе, но впоследствии чемпион Испании вышел из переговоров. Точные причины пока не озвучены, однако существует несколько версий. По сведениям Cadena SER, всё дело в требовании покойного Мино Райолы прописать в контракте Эрлинга фиксированную сумму отступных в размере €150 млн, заплатив которую любая команда могла забрать его себе.

Как сообщает Marca, на решение «Реала» повлияла ситуация с потенциальным трансфером Мбаппе. Якобы руководство «сливочных» не хотело смущать француза появлением звёздного конкурента. Помимо прочего, свою роль сыграла и фантастическая форма Бензема, называемого в числе главных претендентов на «Золотой мяч» по итогам сезона, а также колоссальные затраты на покупку Холанда. В общей сложности она могла обойтись мадридцам в €350 млн, включая выплаты агентам, подъёмные и сумму личного контракта игрока. Также не осталась без внимания и высокая травматичность норвежца. В нынешнем чемпионате он пропустил 95 дней (16 матчей) из-за различных повреждений.

Не было ли более подходящих кандидатур для «Сити»

Если верить The Telegraph, «горожанам» звёздный норвежец будет стоить гораздо меньше. В общей сложности переход Холанда обойдётся в €248,5 млн — и это с учётом выкупа контракта футболиста, его зарплаты за пять лет и выплат агентам. Тем не менее сумма всё равно кажется колоссальной, поэтому и возникает вопрос, не было ли у «Манчестер Сити» иных вариантов решить проблему нехватки голеадора.

В первую очередь покупка Холанда говорит о потере надежд на приобретении Кейна, который по своим качествам гораздо больше подходит игровой модели Гвардиолы. За последние несколько лет тот добился колоссального прогресса и перестал быть просто завершителем, способным действовать исключительно на острие. Гарри фактически стал активно исполнять роль ложной девятки — смещаться в среднюю линию и участвовать в развитии атак, а также здорово прокачал последний пас. Благодаря этому в прошлом сезоне он стал лидером АПЛ по числу не только голов, но и передач (23 + 14), а среди представителей топ-5 лиг уступил лишь Левандовски (41 + 7) и Лионелю Месси (30 + 9). Правда, такой же универсальностью оба похвастаться не могли.

Однако Кейн не только связан с «Тоттенхэмом» контрактом до 2024-го, но и не очень удачно провёл нынешний соревновательный год. В 47 матчах во всех турнирах он записал на свой счёт 32 (23 + 9) очка по системе «гол + пас», что на 18 меньше, чем в прошлом. Да, тогда Гарри провёл на две игры больше, но сомнительно, что в оставшихся встречах он сумеет заметно улучшить показатели. При этом Леви вряд ли решит предоставить «Манчестер Сити» большую скидку, из-за чего его переход может обойтись дороже, чем в случае с Холандом.

Что касается других возможных кандидатов, то по совокупности таланта и мастерства Эрлингу действительно сложно найти достойного конкурента. За два года в Дортмунде он успел наколотить 85 голов во всех турнирах и не только ворваться в топ-20 лучших бомбардиров в истории «Боруссии», но и провести один из самых результативных сезонов. В прошлом году он забил 41 мяч и всего на четыре точных удара отстал от рекордсмена «шмелей» Лотара Эммериха.

Безусловно, можно вспомнить о Ромелу Лукаку, Викторе Осимхене, Ришарлисоне, Себастьяне Аллере. Но бельгиец не только очень дорого обошёлся «Челси», но ещё и провалил нынешний чемпионат. Нигериец и бразилец не радуют высокой результативностью. Ивуариец хоть и провёл год на феноменальном уровне, выступал в не самой сильной Эредивизи, а его этап карьеры в АПЛ получился не самым успешным. За «Вест Хэм» он забил 14 мячей в 54 встречах.

Удастся ли Гвардиоле безболезненно встроить Холанда в систему

Несомненно, Холанд обладает огромным потенциалом, что подтвердил в «Боруссии», но в АПЛ он вполне может столкнуться с определёнными трудностями. Норвежец привык действовать на свободном пространстве и умеет на скорости протаскивать мяч к чужим воротам, поэтому в Германии ему было максимально комфортно. В Бундеслиге крайне популярен высокий прессинг, а почти все коллективы играют с высокой линией обороны, что делает футбол крайне открытым.

В Англии всё будет иначе. Безусловно, возможности отличиться после молниеносной контратаки будут появляться, но значительно реже. Это обусловлено не только стилем соперников и более высоким уровнем исполнителей в обороне, но и философией самого «Манчестер Сити». Подопечные Гвардиолы традиционно являются лидерами по проценту владения мячом, а в нынешнем сезоне забили лишь два гола после контрвыпадов (десятый результат в лиге). Вряд ли испанец решит отойти от своих принципов построения игры даже ради такого таланта, как Холанд.

Пока всё указывает на то, что адаптация норвежца на «Этихаде» может занять длительное время. Дело здесь не только в Холанде, хотя и ему наверняка придётся прибавить в ряде аспектов, таких как работа без мяча, открывания и борьба на втором этаже. Несмотря на выдающиеся габариты, 194-сантиметровый форвард нечасто отличается после ударов головой. Например, среди представителей топ-5 чемпионатов он делит 20-е место (три гола), уступая не самым высокорослым Лаутаро Мартинесу и Диогу Жоте.

Кроме того, опыт сразу нескольких футболистов доказывает, что привыкнуть к требованиям Гвардиолы не так-то просто. Первый сезон под руководством звёздного тренера не удаётся купленному за €117,5 млн Грилишу, ранее не сразу заблистали и Бернарду Силва и Ферран Торрес. И это примеры игроков, гораздо больше подходивших под требования Пепа. С Холландом же ему придётся проделать больший объём работы.

Но если Эрлинг всё же сумеет научиться новому под руководством наставника, а Гвардиола — качественно встроить его в систему, то «Манчестер Сити» может стать гегемоном европейского футбола и наконец добавить в свой музей трофей Лиги чемпионов. До настоящего момента им не хватало лишь забивного нападающего, способного стабильно отгружать больше 20 голов за сезон и решать исход любого противостояния, а Холанд может решить эту проблему на долгие годы. В июле он отметит 22-летие.