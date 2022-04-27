Концерт на «Этихаде»: «Манчестер Сити» и «Реал» забили семь мячей в первом полуфинале Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» на своём поле взял верх над «Реалом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 4:3. Подопечные Хосепа Гвардиолы трижды вели с разницей в два мяча, но не смогли удержать комфортное преимущество. В составе мадридцев в очередной раз блеснул Карим Бензема. Французский нападающий оформил дубль, продлил голевую серию в плей-офф до четырёх встреч и возглавил гонку бомбардиров турнира.

На пути к полуфиналу Лиги чемпионов «Реал» успел сотворить две ярчайших сенсации и поочерёдно выбить из борьбы одного из фаворитов турнира в лице «Пари Сен-Жермен», а также действующего обладателя трофея — «Челси». Но чтобы повторить достижение 2019 года и вновь пробиться в решающую стадию, было необходимо преодолеть ещё более трудное испытание и обыграть одну из сильнейших команд планеты на данный момент. А в это верилось с трудом не только фанатам, но и букмекерам. Те называли «Манчестер Сити» явным фаворитом — и не только потому, что «горожане» проводили первый матч на родном «Этихаде».

Мадридцам противостоял лидер чемпионата Англии и финалист прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов, а также один из лучших коллективов сезона среди представителей топ-5 лиг по многим продвинутым метрикам. По ожидаемым забитым и пропущенным мячам сравниться с «Сити» могли лишь «Бавария» и «Ливерпуль», но первые выступали в гораздо менее конкурентном первенстве, а другие были хоть немного, но слабее. Кроме того, положение «сливочных» осложнялось отсутствием Каземиро, на которого должна была лечь основная задача по сдерживанию атакующих хавбеков соперника — Кевина Де Брёйне и Бернарду Силвы. Бразилец пропустил встречу Ла Лиги с «Осасуной» из-за проблем с мышцами, а в этот раз остался на скамейке запасных.

Также по теме Феерия и скандал: как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» с боем вышли в полуфинал Лиги чемпионов «Ливерпуль» дома не сумел обыграть «Бенфику», хотя в начале второго тайма вёл с разницей в два мяча после дубля Роберто Фирмино. Ничью...

За сутки до стартового свистка Карло Анчелотти заявлял, что в противостоянии с «Манчестер Сити» важнейшим аспектом будет игра в обороне. По словам наставника, его футболистам необходимо располагаться компактно и уверенно защищаться, иначе без проблем не обойтись. И поначалу «Реалу» это абсолютно не удавалось. С первых же минут он стал допускать ошибки на своей половине и уже к 11-й минуте пропустил дважды. Сначала призванный заменить Каземиро Федерико Вальверде упустил рывок Де Брёйне за спину и лишь наблюдал, как бельгиец в падении забивает головой. А затем провалился Давид Алаба. Австриец не смог выбить мяч у Габриэла Жезуса и позволил тому «расстрелять» Тибо Куртуа из пределов вратарской.

Могло показаться, что к 30-й минуте исход противостояния будет решён. Пребывавшие в состоянии «грогги» гости по инерции побежали отыгрываться, но напрочь забыли о защите. После молниеносных выпадов отличиться могли как Рияд Марез, так и Фил Фоден, но оба не использовали великолепные шансы и заставили схватиться за голову Гвардиолу.

Зато чудеса реализации вновь продемонстрировал один из главных претендентов на звание лучшего футболиста сезона в Европе. Карим Бензема не сумел прокинуть мяч мимо Александра Зинченко, но не выключился из эпизода и уже спустя несколько секунд реваншировался. Француз оторвался от опекавшего его украинца, поставил оппоненту корпус, после чего неотразимо пробил с передачи Флорана Менди. Эдерсон вытянулся в струну, но удар с лёта получился слишком коварным и точным.

После этого в игру полноценно вступили тренеры. Но в обоих случаях замены были скорее вынужденными. Гвардиола ещё в первом тайме разменял захромавшего Джона Стоунза на Фернандиньо, а Анчелотти произвёл перестановку в перерыве — и тоже в центре обороны. Вместо допустившего роковую ошибку Алабы вышел Начо Фернандес. Как признавался Анчелотти на пресс-конференции, Давид испытывал проблемы со здоровьем и наравне с Каземиро мог пропустить выездную встречу с «Сити».

Однако потери Стоунза и Алабы не сильно изменили расстановку сил на поле. «Реал» по-прежнему не мог найти баланс между атакой и обороной и регулярно расплачивался за попытки идти вперёд большими силами. Тем удивительнее, что к пропущенным голам привели не многочисленные встречные выпады «Манчестер Сити». Сначала хозяева здорово накрыли противника контрпрессингом и помогли Фодену реализовать один из множества моментов, а затем своё имя на табло зажёг Силва. При этом четвёртый гол «горожан» получился во многом курьёзным. За секунду до этого Тони Кроос грубо снёс Зинченко неподалёку от штрафной площади, но главный арбитр Иштван Ковач позволил доиграть эпизод. Гости во главе с Куртуа растерялись, а Бернарду неотразимо пробил в девятку.

В промежутке между результативными атаками «Сити» забил и «Реал». Правда, лишь однажды. Винисиус легко убрал Фернандиньо и совершил рывок на 40 метров, после чего разобрался с Эдерсоном. Но со временем мадридцы заметно сникли. Замена Родриго на Эдуардо Камавингу ограничила потенциал мадридцев у чужих ворот, а выход Дани Себальоса вместо Луки Модрича был сродни капитуляции. За десять минут до окончания основного времени гости остались без главного креативщика, уступали 2:4 и наиграли всего на 0,65 ожидаемого гола — почти в четыре раза меньше, чем противники (2,43).

Слабо верилось, что в ответном матче «Реал» способен отыграть столь большое отставание. В последний раз «Сити» упускал такое преимущество в плей-офф Лиги чемпионов в 2017 году, когда сенсационно уступил «Монако» в 1/8 финала. Правда, тогда судьбу путёвки решили голы на чужом поле. Подопечные Гвардиолы выиграли дома 5:3, а в гостях были биты 1:3. В этом же случае рассчитывать на повторение сюжета было невозможно, а победа с разницей в три мяча казалась чересчур оптимистичным прогнозом.

И в этот момент на помощь гостям пришёл Эмерик Лапорт. Ранее центральный защитник не реализовал стопроцентный момент в штрафной соперника, а затем ошибся и в своей. В процессе верховой борьбы он неудачно выставил руку и коснулся ею летящего мяча. Главному арбитру даже не понадобился видеоповтор, чтобы указать на точку. К ней ожидаемо подошёл Бензема и издевательски разобрался с Эдерсоном. Карим в 14-й раз отличился в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и вышел в лидеры гонки бомбардиров.

В оставшееся время «Манчестер Сити» мог восстановить статус-кво, но «Реал» выстоял. Команда Анчелотти вновь проявила характер и пусть не смогла вырвать ничью, но сохранила шансы на выход в финал.