«Манчестер Сити» обыграл «Реал» со счётом 4:3 в первом матче полуфинала ЛЧ

«Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча в Манчестере на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Голами за «Манчестер Сити» отметились Кевин Де Брёйне (2′), Габриэл Жезус (11′), Фил Фоден (53′) и Бернарду Силва (74′).

В составе «Реала» мячи забили Карим Бензема (33′, 82′) и Винисиус Жуниор (55′).

Напомним, что ответный матч пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 4 мая. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Карим Бензема впервые в карьере забил 40 голов за сезон.