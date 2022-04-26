«Манчестер Сити» обыгрывает «Реал» со счётом 2:1 после первого тайма

В эти минуты в Манчестере, на стадионе «Этихад», проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

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