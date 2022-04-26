«Манчестер Сити» обыгрывает «Реал» со счётом 2:1 после первого тайма
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Счёт первого тайма — 2:1 в пользу хозяев.
Голами за «Манчестер Сити» отметились Кевин де Брёйне (2′) и Габриэль Жезус (11′). Единственный мяч за королевский клуб забил Карим Бензема (33′).
Напомним, что ответный матч пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 4 мая. Начало — в 22:00 мск.
Во втором полуфинале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Вильярреал».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» ведёт со счётом 2:0 к 11-й минуте в матче с «Реалом».