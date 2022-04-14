Феерия и скандал: как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» с боем вышли в полуфинал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» дома не сумел обыграть «Бенфику», хотя в начале второго тайма вёл с разницей в два мяча после дубля Роберто Фирмино. Ничью для португальцев добыли отличившиеся в концовке Роман Яремчук и Дарвин Нуньес. Тем не менее подопечные Юргена Клоппа вышли в полуфинал, где сыграют с «Вильярреалом». В свою очередь, «Атлетико» и «Манчестер Сити» не сумели открыть счёт, а встреча запомнилась горячей концовкой. Немецкий арбитр Даниэль Зиберт начиная с 80-й минуты показал восемь жёлтых карточек и одну красную и добавил 12 с лишним минут. Следующим соперником коллектива Хосепа Гвардиолы станет «Реал».

Несгибаемый характер «Бенфики»

Первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов практически убила интригу в противостоянии «Ливерпуля» и «Бенфики». Английский клуб уверенно победил (3:1), поэтому коллективу из Португалии в гостевом матче нужно было повторить чудо 2006 года. Тогда на «Энфилде» они сумели взять верх над соперником со счётом 2:0. Однако наставник красных Юрген Клопп слишком аккуратно отзывался об оппоненте, чтобы болельщики могли поверить в такое развитие событий.

«Хорошая основа, но, если гости забьют один гол, как в матче с «Интером», игра изменится. Мы ощутили это, когда они отличились на прошлой неделе. Нам нужно заставить их почувствовать, что в следующий раунд турнира им дороги нет», — приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Тем не менее Клопп держал в уме и календарь Английской премьер-лиги: его подопечные в выходные провели матч с «Сити», а впереди их ждёт ещё одно важное противостояние — с «Манчестер Юнайтед». Так что небольшую ротацию в составе немец всё-таки сделал. Возможно, в том числе поэтому игра на «Энфилде» получилась более чем открытой.

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, хозяева сразу пошли вперёд. Болельщики, конечно же, ждали ярких действий Ибрагима Конате, который забил свой первый мяч за «Ливерпуль» именно португальскому коллективу. Именно он положил начало голевой феерии. Нападающий с передачи Константиноса Цимикаса с углового точным ударом отправил мяч в нижний угол. «Бенфику» теперь смело можно назвать любимым для француза клубом. Пока, будучи в составе мерсисайдцев, он разочаровывает только Одиссеаса Влаходимоса.

Для лиссабонцев гол Конате был сопоставим со смертью, потому что теперь для выхода в следующий раунд Лиги чемпионов требовалось уже три мяча. Однако гости продемонстрировали невероятный характер. Они продолжали сопротивляться и уже в первом тайме сравняли счёт усилиями Гонсалу Рамуша, который пробил примерно с точки пенальти.

Начало второго тайма осталось за хозяевами. Роберто Фирмино сначала нанёс точный удар в пустые ворота после передачи Диогу Жоты, а затем вписал себя в историю «Ливерпуля». Нападающий за десять минут оформил дубль и стал четвёртым игроком английского клуба, сумевшим забить более 20 голов в Лиге чемпионов. Ранее данный рубеж преодолели Стивен Джеррард, Мохаммед Салах и Садио Мане.

Любая другая команда в этот момент опустила бы руки, но не «Бенфика». Коллектив продолжил бороться и преуспел, отыграв два мяча. Отличились Роман Яремчук и Дарвин Нуньес — 3:3. Однако этого оказалось недостаточно. В полуфинал Лиги чемпионов уверенно прошёл «Ливерпуль», где команда Юргена Клоппа встретится с «Вильярреалом».

Уверенное судейство Зиберта

Первый матч между «Атлетико» и «Манчестер Сити» показал, что команда Хосепа Гвардиолы способна бороться с тактикой испанского коллектива, который предпочитает большую часть времени проводить на своей половине поля, ловя соперника на контратаках. Встреча в Англии получилась не самой зрелищной, но принесла хозяевам необходимый результат. Конечно, болельщики хотели бы увидеть больше голов, но и один мяч Кевина Де Брёйне стал неплохим результатом перед ответным противостоянием, поскольку заставлял «матрасников» менять тактику и более активно идти вперёд к чужим воротам.

При этом в последних матчах нападающие Антуан Гризманн и Жоау Феликс выглядели не так ярко. Мадридский клуб, помимо поражения от «Сити», в чемпионате Испании не справился с «Мальоркой», занимающей 17-е место в турнирной таблице, уступив 0:1. Возможно, голевая засуха связана в том числе с кадровыми проблемами. Восстанавливается после травмы хавбек Эктор Эррера, а именно он отвечает в команде за креатив. Большая проблема для «Атлетико» также — отсутствие в составе из-за травмы защитника Хосе Марии Хименеса, от которого в связке со Стефаном Савичем напрямую зависит надёжность обороны коллектива.

Первый тайм лишь подтвердил мнение специалистов, что в атаке у мадридцев наметились проблемы. Хозяева сразу пошли вперёд, однако единственный удар они нанесли только на 35-й минуте встречи: Жоффрей Кондогбиа отправил мяч мимо ворот метров с 20. Но, как говорится, начало было положено.

При этом самый опасный момент в начале встречи создали футболисты «Сити». Кайл Уолкер, оказавшись в штрафной, попал в штангу, на добивание успел Бернарду Силва, но в прыжке рыбкой угодил точно в защитника, а дальше «матрасники» перевели мяч на угловой.

Второй тайм «Атлетико» вновь начал активно, отступать было уже некуда. Тем не менее первый реальный момент хозяева создали только на 58-й минуте. Защитник «Сити» Жоау Канселу головой неудачно выбил мяч из штрафной прямо на грудь Маркосу Льоренте. Тот сразу же сделал пас в центр на Феликса, который скинул его Гризманну. Антуан стрелял с 17 метров — до створа ворот не хватило пары сантиметров.

На 70-й минуте Симеоне постарался повлиять на ход встречи, сделав тройную замену. На поле вышли Родриго Де Пауль, Анхель Корреа и Янник Феррейра Карраско. А затем наставник бросил в бой ещё и Луиса Суареса. Это сработало. Хозяева начали создавать больше остроты в чужой штрафной, однако точности не хватало. Ещё один хороший шанс забить и довести дело до дополнительного времени появился на 86-й минуте. После очередного заброса вперёд Корреа принял мяч и скинул его на Матеуса Кунью, чей выстрел на сантиметры разминулся со створом из-за героически бросившегося под удар Джона Стоунза.

Концовка матча получилась огненной. «Сити» тянул время — испанцы из-за этого запаниковали. Главный арбитр встречи Даниэль Зиберт, до 80-й минуты показавший лишь одну жёлтую карточку, начал раздавать горчичники направо и налево. В итоге дело даже дошло до удаления Фелипе, но и в меньшинстве «Атлетико» пытался вырвать победу.

Последний шанс представился Карраско. Он заработал стандарт на правом краю штрафной и сам же его исполнил. Футболист закрутил мяч в ворота, но на месте оказался Эдерсон. Голкипер «Сити» неудачно приземлился на плечо и долго не мог встать после падения. Это взбесило Симеоне: он начал демонстративно аплодировать вратарю, осуждая его за затяжку времени. В итоге жёлтую карточку, десятую по счёту, получил и он.

На финальный штурм после того, как Эдерсон вернулся в игру, у «Атлетико» времени не хватило. Унылые 0:0 на табло при очень эмоциональной игре. В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Реалом». А Гвардиола тем временем установил уникальный рекорд. Специалист девятый раз вывел команду, которой руководит, в полуфинал турнира. Это лучший показатель в истории еврокубка.