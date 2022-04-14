Гвардиола установил рекорд, девятый раз выведя свою команду в полуфинал Лиги чемпионов

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«Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии обыграл мадридский «Атлетико» (1:0, 0:0). 

Таким образом, Гвардиола установил уникальный рекорд. Специалист девятый раз вывел команду, которой руководит, в полуфинал Лиги чемпионов. Это лучший показатель в истории турнира.

В 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с мадридским «Реалом».

Ранее Капелло заявил, что «Реал» может выиграть Лигу чемпионов, потому что у них невероятный нападающий.

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