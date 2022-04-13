Капелло: «Реал» может выиграть Лигу чемпионов, у них невероятный нападающий

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло назвал фаворита Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

«Реал» может выиграть Лигу чемпионов. У них превосходная команда и невероятный центральный нападающий. Они жертвуют собой, Анчелотти придаёт им индивидуальности», — цитирует Капелло Football Italia.

Напомним, что «Реал» уступил в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» (2:3), но по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира (5:4). Решающий мяч в овертайме забил Карим Бензема.

Ранее Томас Тухель заявил, что когда играешь против «Реала», то не должен ждать смелости от арбитров.

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