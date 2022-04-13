Тухель: когда играешь против «Реала», то не должен ждать смелости от арбитров

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о вылете своей команды после матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (1:3, 3:2).

«Когда ты играешь против «Реала», то не должен ждать смелости от арбитров. Это было не только в ответной игре. Я чувствовал эти мелкие решения и в первой, и во второй встрече», — цитирует Тухель Sky Sports.

Напомним, что «Челси» обыграл «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счётом 3:2, но по сумме двух встреч в полуфинал турнира вышел королевский клуб.

Ранее Лука Модрич был признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала ЛЧ «Реал» — «Челси».