Тухель: когда играешь против «Реала», то не должен ждать смелости от арбитров
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«Когда ты играешь против «Реала», то не должен ждать смелости от арбитров. Это было не только в ответной игре. Я чувствовал эти мелкие решения и в первой, и во второй встрече», — цитирует Тухель Sky Sports.
Напомним, что «Челси» обыграл «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счётом 3:2, но по сумме двух встреч в полуфинал турнира вышел королевский клуб.
Ранее Лука Модрич был признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала ЛЧ «Реал» — «Челси».