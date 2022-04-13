Модрич признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала ЛЧ «Реал» — «Челси»

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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси» (2:3).

«Реал» уступил в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» со счётом 2:3. Модрич в матче отметился результативной передачей на Родриго на 80-й минуте. Этот гол позволил перевести игру в дополнительное время, где королевский клуб благодаря голу Карима Бензема пробился в следующую стадию турнира.

По сумме двух встреч «Реал» обыграл «Челси» (5:4) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Ранее Александр Мостовой заявил, что Лука Модрич — король, вырезал передачу в его стиле.

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