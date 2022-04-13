Александр Мостовой: Модрич — король, вырезал передачу в моём стиле

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» (2:3).

«Я просто в шоке! Очень жалко Тухеля и «Челси». Фантастический футбол, сценарий, сюжет. Модрич — король! Вырезал передачу на Винисиуса в моём стиле», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он добавил, что на «Золотой мяч» претендовали Мохаммед Салах, Карим Бензема и Роберт Левандовски. По словам Мостового, теперь остались только египтянин и француз.

«Реал» уступил в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси», но по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира (5:4). Решающий мяч в овертайме забил Карим Бензема.

Ранее главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал вылет команды в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА от «Вильярреала».