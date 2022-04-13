Нагельсман о голе «Вильярреала»: соперник даже толком не попал по мячу
«Первый матч был ключевым, мы были недостаточно хороши. Ответная игра стала одной из лучших для «Баварии» за последние несколько недель», — заявил Нагельсман после матча.
Он также прокомментировал пропущенный гол в ответной встрече. По словам специалиста, вся команда ушла в атаку и оставила пустое пространство на своей половине поля.
«Соперник даже не попал по мячу должным образом. Это было очень горько», — добавил Нагельсман.
По сумме двух встреч «Вильярреал» обыграл «Баварию» со счётом 2:1. Таким образом, испанский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2006 года.
Ранее Томас Мюллер заявил, что без учёта первого матча «Бавария» должна была уверенно пройти дальше.