Нагельсман о голе «Вильярреала»: соперник даже толком не попал по мячу

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал вылет команды в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА от «Вильярреала».

«Первый матч был ключевым, мы были недостаточно хороши. Ответная игра стала одной из лучших для «Баварии» за последние несколько недель», — заявил Нагельсман после матча.

Он также прокомментировал пропущенный гол в ответной встрече. По словам специалиста, вся команда ушла в атаку и оставила пустое пространство на своей половине поля.

«Соперник даже не попал по мячу должным образом. Это было очень горько», — добавил Нагельсман.

По сумме двух встреч «Вильярреал» обыграл «Баварию» со счётом 2:1. Таким образом, испанский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2006 года.

Ранее Томас Мюллер заявил, что без учёта первого матча «Бавария» должна была уверенно пройти дальше.