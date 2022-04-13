Мюллер: без учёта первого матча «Бавария» должна была уверенно пройти дальше

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Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал вылет команды в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА от «Вильярреала».

«Если принять во внимание только эту игру, то без учёта первого матча мы должны были уверенно пройти дальше. Трудно принять действительность. Я не знаю, что сказать», — цитирует Мюллера пресс-служба УЕФА.

По сумме двух встреч «Вильярреал» обыграл «Баварию» со счётом 2:1. Таким образом, испанский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2006 года.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» за два матча с «Баварией» нанёс два удара в створ и забил два мяча.

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