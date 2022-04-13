Мюллер: без учёта первого матча «Бавария» должна была уверенно пройти дальше
«Если принять во внимание только эту игру, то без учёта первого матча мы должны были уверенно пройти дальше. Трудно принять действительность. Я не знаю, что сказать», — цитирует Мюллера пресс-служба УЕФА.
По сумме двух встреч «Вильярреал» обыграл «Баварию» со счётом 2:1. Таким образом, испанский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2006 года.
Ранее сообщалось, что «Вильярреал» за два матча с «Баварией» нанёс два удара в створ и забил два мяча.