«Вильярреал» за два матча с «Баварией» нанёс два удара в створ и забил два мяча

В двухматчевом противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Вильярреал» обыграл мюнхенскую «Баварию» и вышел в полуфинал турнира.

Футболисты «Вильярреала» реализовали 100% ударов в створ в двух матчах с «Баварией».

В первой встрече игроки испанской команды нанесли 12 ударов, при этом только один был в створ ворот. Во второй игре футболисты «Вильярреала» нанесли четыре удара — один в створ ворот.

Ответная встреча в Мюнхене на «Альянц Арене» завершилась со счётом 1:1. Таким образом, в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух матчей выходит «Вильярреал». Счёт первой встречи — 1:0 в пользу испанской команды.

Ранее «Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.