Первый раунд за Англией: как «Манчестер Сити» взломал оборону «Атлетико», а «Ливерпуль» победил «Бенфику» в ЛЧ

«Манчестер Сити» на своём поле взял верх над мадридским «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Автором единственного гола стал Кевин Де Брёйне, отличившийся с передачи вышедшего на замену Фила Фодена. В свою очередь, «Ливерпуль» в гостях одержал победу над «Бенфикой» со счётом 3:1. Одним из главных героев встречи стал бывший нападающий «Порту» Луис Диас, записавший на свой счёт гол и результативную передачу на Садио Мане.

Глухая оборона «Атлетико» и фактор Фодена

Одна из главных интриг четвертьфиналов Лиги чемпионов заключалась в том, сумеет ли Диего Симеоне подтвердить статус грозы английских клубов и выбить из борьбы за трофей вторую команду из Манчестера. В стартовом раунде плей-офф «Атлетико» во многом неожиданно расправился с «Юнайтед», но в следующем получил ещё более серьёзное испытание в виде «Сити». И на этот раз его шансы на успех оценивались гораздо ниже. У букмекеров коэффициент на победу мадридцев в гостях составлял 11,0 — даже в «Бенфику» верили больше. Возможно, из-за фактора домашнего стадиона.

И это было весьма логично. Мало того, что «Атлетико» противостоял финалист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов и лидер чемпионата Англии, потерпевший лишь одно поражение в 2022 году. Так ещё и сами испанцы прибыли на Туманный Альбион без пары сильных исполнителей. Основной защитник Хосе Мария Хименес отсутствовал из-за травмы, а Янник Феррейра-Карраско — по причине дисквалификации. Но если уругваец практически гарантированно попал бы в стартовый состав, то присутствие на поле бельгийца было бы под вопросом. В гостевой встрече с «Сити» Симеоне сделал ставку на оборону и остановился на схеме 5—3—2, в которой атакующему вингеру могло и не найтись места.

Пеп Гвардиола тоже немного удивил. Отсутствие Рубена Диаша и Кайла Уокера предполагало перестановки в оборонительной линии. И если появление Натана Аке в центре ещё можно назвать логичным, то выход Джона Стоунза на правом фланге вряд ли читался. И это при здоровом Александре Зинченко. При этом роль левого вингера было доверено исполнять Рахиму Стерлингу, вследствие чего на скамейке остались и Фил Фоден, и Джек Грилиш.

Как показал первый тайм, дивидендов это решение не принесло. «Атлетико» ожидаемо окопался у собственной штрафной и отдал инициативу «Манчестер Сити», но тот не мог взломать массированную оборону гостей. За 45 минут «горожане» нанесли лишь шесть ударов по воротам Яна Облака, но в цель не пришёлся ни один из них. Как итог, не выдающееся выступление большинства атакующих футболистов хозяев. Стерлинг был плотно прикрыт Шими Врсалько и временами оказывался полностью выключен из игры, а Рияд Марез и Кевин Де Брёйне не могли пробиться через мадридские оборонительные редуты.

«Атлетико» и не помышлял о контрвыпадах, но складывалось впечатление, что команду это более чем устраивало. Подопечные Симеоне могли похвастаться разве что парой опасных прорывов Жоау Феликса и ударом Маркоса Льоренте. Правда, за секунду до этого был зафиксирован офсайд, поэтому в статистику он не вошёл.

Позднее Льоренте всё же добился своего и заставил Эдерсона вступить в игру. На 51-й минуте испанец открылся в штрафной противника и ткнул мяч в сторону голкипера, но тому не составило труда зафиксировать его в руках. И если в самом матче этот удар в створ оказался первым, но далеко не последним, то для «Атлетико» стал единственным. За оставшееся время «матрасники» ни разу не подошли к воротам оппонентов, и это несмотря на появление на поле целой группы атакующих футболистов. По прошествии часа встречи на газон «Этихада» вышли Родриго де Пауль, Анхель Корреа и Матеус Кунья, а потом ещё и Тома Лемар.

И хотя Симеоне первым решил произвести перестановки, с заменами угадал именно Гвардиола. Пеп также бросил в бой сразу троих свежих игроков и не прогадал. На 68-й минуте Стерлинга, Мареза и Илкая Гюндогана сменили Фоден, Грилиш и Габриэл Жезус, а первому из них было суждено стать одним из главных творцов успеха «горожан». Филу хватило всего двух минут, чтобы здорово открыться на правом фланге и разрезающей передачей бросить в штрафную Де Брёйне. Бельгиец пробил в касание и не оставил шансов Яну Облаку.

В оставшееся время «Сити» продолжал доминировать, во многом благодаря трио Фоден — Де Брёйне — Грилиш, причём Фил вполне мог организовать ещё пару голов. Сначала он шведой вырезал невероятный пас в штрафную на бельгийца, а затем попробовал прорваться туда сам. Его слалом по лицевой линии не смогли остановить ни Жоффрей Кондогбиа, ни Рейнилду Мандава, но прострел во вратарскую получился неточным, а удар подоспевшего на подбор Кевина был заблокирован. В свою очередь, Джек хоть и редко оказывался вблизи от ворот испанцев, зато раздражал их своим дриблингом. Именно он сначала спровоцировал Корреа проявить несдержанность, а затем вынудил жёстко сфолить Врсалько. Оба получили по жёлтой карточке.

Тем не менее, «Манчестер Сити» всё же не сумел упрочить преимущество и победил с минимальным счётом, что вряд ли можно считать гарантией выхода в полуфинал Лиги чемпионов. «Атлетико» уже не раз доказывал, что в отдельно взятой встрече способен сотворить сенсацию, что наверняка постарается сделать 13 апреля на «Ванда Метрополитано».

Вездесущий Конате и гол-престижа Нуньеса

Неожиданная победа над «Аяксом» по сумме двух матчей стала приятным сюрпризом для фанатов «Бенфики», но вряд ли заставила их ждать повторения успеха и в четвертьфинале. Наравне с «Вильярреалом» португальский клуб считался главным андердогом данной стадии плей-офф, а на фоне «Ливерпуля» и вовсе смотрелся не очень презентабельно.

И мерсисайдцы подтвердили статус фаворитов уже по ходу первого тайма. Гости без особых проблем проникали в штрафную соперника и имели предостаточно шансов для взятия ворот. Один на один с Одиссеасом Влаходимосом выбегали Луис Диас и Мохаммед Салах, после прицельной подачи партнёра головой бил Наби Кейта. И хотя ни один из них не сумел воспользоваться своими шансами, без голов «Ливерпуль» в раздевалку не ушёл.

В первой половине матча подопечные Клоппа дважды застали врасплох греческого голкипера — на 17-й и 34-й минутах. Сначала Ибраима Конате оказался расторопнее всех при розыгрыше углового, а затем блестящую четырёхходовку завершил Садио Мане, а начал её всё тот же французский защитник. Он перехватил мяч, Трент Александер-Арнольд исполнил роскошную диагональную передачу на 35 метров, а Диас — скидку на оставшегося без опеки сенегальца. Тому оставалось лишь попасть в створ.

Казалось, что во втором тайме «Ливерпуль» укрепит преимущество и снимет все вопросы о судьбе путёвки в полуфинал, но «Бенфика» вновь продемонстрировала, почему она — один из главных ньюсмейкеров нынешнего розыгрыша турнира. И в этом случае вновь не обошлось без Конате. На этот раз он отличился со знаком «минус», махнув ногой мимо мяча в собственной штрафной. В результате прострел Рафаэла Силвы дошёл до Дарвина Нуньеса, а тот оформил пятый гол в этом сезоне Лиги чемпионов.

Однако на этом опасные моменты у ворот Алиссона Бекера практически закончились. Гости вернули себе контроль над игрой и больше не упускали его вплоть до финального свистка. А в самой концовке один из многочисленных моментов использовал Диас. Он получил пас от Кейта, легко убрал бросившегося наперерез Влаходимоса и во второй раз в карьере поразил ворота «Бенфики». До этого он забивал ей в Суперкубке Португалии, играя за «Порту». «Ливерпуль» одержал уверенную победу на чужом поле и практически гарантировал себе место в числе четырёх сильнейших команд Европы.