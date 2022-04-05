Куртуа: «Челси» был хорош в прошлом сезоне, но сейчас у них есть проблемы

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».

«Челси» был действительно хорош в прошлом сезоне, но сейчас у них есть проблемы. Мы знаем, на что мы способны, и надеемся выйти на поле и добиться успеха. Сделаем всё возможное, чтобы выиграть эту игру», — цитирует Куртуа пресс-служба УЕФА.

Матч между «Челси» и «Реалом» пройдёт 6 апреля в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — в 22:00 мск. Ответная игра состоится 12 апреля в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».

Ранее Томас Тухель высказался о предстоящем матче «Челси» с «Реалом» в Лиге чемпионов.