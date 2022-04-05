Тухель высказался о предстоящем матче «Челси» с «Реалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

«Все прекрасно понимают, что команды такого уровня, как «Челси» и «Реал», могут создать особое событие. Думаю, предстоящий матч не будет иметь ничего общего с полуфиналом ЛЧ прошлого сезона», — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

Матч между «Челси» и «Реалом» пройдёт 6 апреля в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — в 22:00 мск. Ответная игра состоится 12 апреля в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».

Ранее сообщалось, что «Реал» полетит на матч Лиги чемпионов с «Челси» без Карло Анчелотти.