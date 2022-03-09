Хет-трик Левандовски, выстрел Мартинеса и удаление Санчеса: «Бавария» и «Ливерпуль» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Бавария» не оставила шансов «Зальцбургу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мюнхенцы поразили ворота соперника семь раз, а Роберт Левандовски оформил самый быстрый хет-трик в истории турнира. В свою очередь «Интер» с минимальным счётом на выезде обыграл «Ливерпуль» благодаря красивому удару Лаутаро Мартинеса из-за пределов штрафной, но вылетел из главного еврокубка. Подвёл команду Алексис Санчес, который сразу после гола партнёра получил необязательную вторую жёлтую карточку.

Непростой проход «Ливерпуля» в следующий раунд

В ответном матче с «Ливерпулем» перед «Интером» стояла крайне непростая задача. Первую встречу в домашних стенах итальянская команда проиграла всухую (0:2) и даже не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника. Сохраняла шансы команды на прохождение в четвертьфинал лишь отмена правила гостевого гола. В противном случае «нерадзурри» оказались бы в ещё более сложном положении.

Однако главный тренер Симоне Индзаги не терял присутствия духа и отмечал, что шанс у подопечных имеется. При этом, по его словам, крайне важно было огорчить хозяев в первом тайме. В свою очередь, Юрген Клопп, напротив, пытался предостеречь своих футболистов от недооценки и напомнил, что именно счёт 2:0 отыгрывается чаще всего.

Первый тайм во многом получился похожим на первый тайм игры в Милане. Команды действовали достаточно активно, но практически не создавали опасных моментов. Сине-чёрные на первых минутах попытались ошеломить соперника, включив высокий прессинг. Достаточно уверенно в опорной зоне смотрелись Марсело Брозович и особенно Артуро Видаль. Последний даже отметился голом, но он был отменён из-за очевидного офсайда у Алексиса Санчеса.

Однако постепенно ход игры выровнялся, и «Ливерпуль» больше не позволял гостям владеть слишком серьёзной инициативой. Сбила настрой и вынужденная пауза длиной в несколько минут в середине первого тайма. Болельщику на трибуне стало плохо, и судье Матеу Лаосу пришлось приостановить встречу.

Зато не успели футболисты вернуться на поле, как хозяева едва не открыли счёт. И вновь они прекрасно разыграли корнер. После подачи партнёра Жоэль Матип головой пробил в перекладину.

Этот момент оставался самым опасным до перерыва. «Интер» отметился только слабым выстрелом Дензела Дюмфриса в самом начале и неприятным прострелом в исполнении Хакана Чалханоглу со штрафного, назначенного на правом фланге. В остальном атакам «нерадзурри» не хватало скорости. Пока они пытались найти свободную зону на чужой половине, соперники успевали возвратиться назад. А если и удавалось создать превосходство на определённом участке, уверенно действовали в обороне Матип и Вирджил ван Дейк. По такой игре гостям остро не хватало Эдина Джеко, который мог бы цепляться за мяч впереди. А так Лаутаро Мартинес и Санчес оказались отрезанными от партнёров.

Вместо этого Индзаги вынужденно бросил в бой Данило Д'Амброзио вместо получившего травму Стефана де Врея. А игра у «Интера» окончательно разладилась. «Ливерпуль» увеличил давление и вынудил оппонента действовать вторым номером в надежде на редкие контратаки, хотя забивать необходимо было именно миланцам.

Но на 52-й минуте очередной шанс отличиться упустили хозяева. Самир Ханданович не очень удачно сыграл на выходе, пытаясь остановить Диогу Жоту, и мяч отскочил прямо к Мохамеду Салаху. Перед египтянином был абсолютно пустой дальний угол, но он умудрился попасть в штангу.

Тем неожиданнее стал гол «нерадзурри», у которых, казалось, не получалось ничего. Однако им удалось ненадолго завладеть инициативой, и это моментально помогло возродить интригу. Матип под давлением выполнил неудачную передачу с правого фланга обороны и фактически подарил снаряд Ивану Перишичу. Транзитом через Санчеса мяч оказался у Мартинеса, у которого было время прицелиться. И аргентинец нанёс потрясающий удар из-за пределов штрафной в дальнюю девятку.

Так гости буквально на ровном месте вернулись в игру благодаря индивидуальному мастерству своего форварда. Но тут же команду подвёл Санчес. Пытаясь совершить перехват в подкате, он грубо ударил по ноге оппонента, и Лаос показал чилийцу вторую жёлтую карточку.

После этого в противостоянии фактически была поставлена точка. Оставшись в меньшинстве, «Интер» почти не угрожал воротам соперника и даже не сумел организовать финальный штурм. Не помогли ни рокировки, ни смена расстановки. Зато мерсисайдцы упустили ещё два верных момента отличиться. Салах снова попал в штангу — на этот раз левую. А под выстрел Луиса Диаса в упор из штрафной в последний момент бросился Видаль. Подопечные Индзаги всё же удержали победный счёт, но завершили выступление в главном еврокубке.

Убедительное превосходство «Баварии» в классе

Две недели назад «Зальцбург» сотворил главную сенсацию 1/8 финала ЛЧ. Чемпион Австрии неожиданно дал бой «Баварии» и едва не обыграл фаворита в домашних стенах. От поражения мюнхенцев спас лишь гол Кингсли Комана 90-й минуте — 1:1.

Теперь подопечных Маттиаса Яйсле ждало ещё более серьёзное испытание — противостояние с одним из сильнейших коллективов планеты на «Альянц-Арене», однако они не испытывали страха и были готовы до конца цепляться за возможность пробиться в следующий раунд.

К сожалению, на этот раз борьбы не получилось, и мюнхенцы взяли убедительный реванш за осечку в первой игре — 7:1, одержав одну из самых крупных побед в главном еврокубке. До того команда с разницей в семь мячей обыгрывала «Шахтёр» (7:0) и «Базель» (7:0), а в шесть — «Барселону» (8:2), «Рому» (7:1), «Спортинг» (7:1) и «Црвену Звезду» (6:0).

Не обошлось и без очередного достижения Роберта Левандовски, с которым неделю назад защитники соперника справились. Зато дома он уже к 23-й минуте трижды огорчил Филиппа Кёна и оформил самый быстрый хет-трик в истории ЛЧ. Два первых мяча поляк забил с им же заработанных пенальти. Попутно он вышел на первое место в гонке бомбардиров турнира нынешнего сезона с 12 голами в активе, опередив Себастьена Аллера из «Аякса».

На перерыв оппоненты ушли при счёте 4:0. По истечении получаса игры точным выстрелом в ближний угол отметился Серж Гнабри. А во второй половине напомнил о себе Томас Мюллер. Ветеран оформил дубль и с 52 мячами вышел на чистое седьмое место в списке лучших снайперов ЛЧ за все годы, оставив позади Тьерри Анри (50).

Для «Зальцбурга» единственным позитивным моментом стал гол престижа в исполнении 18-летнего Мауритса Кергора. Датчанин вышел на замену и вскоре нанёс потрясающий удар в ближнюю девятку мимо изумлённого Мануэля Нойера. Однако вряд ли это сильно порадовало сильнейший коллектив Австрии, болельщики которого после удачной домашней игры на две недели поверили в чудо, но их жёстко вернули на землю.