«Ливерпуль» уступил «Интеру», но по общему счёту вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» принимал на своём поле «Интер».

Встреча в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч забил Лаутаро Мартинес на 61-й минуте. Спустя две минуты с поля был удалён Алексис Санчес.

Несмотря на победу в ответном матче, «Интер» уступил по общему счёту. В первом матче «Ливерпуль» обыграл итальянскую команду со счётом 2:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Интер» с общим счётом 2:1.

Ранее «Бавария» разгромила «Зальцбург» в ответном матче и вышла в четвертьфинал ЛЧ.