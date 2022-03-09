«Ливерпуль» уступил «Интеру», но по общему счёту вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Короткая ссылка
В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» принимал на своём поле «Интер».

Встреча в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. 

Единственный мяч забил Лаутаро Мартинес на 61-й минуте. Спустя две минуты с поля был удалён Алексис Санчес.

Несмотря на победу в ответном матче, «Интер» уступил по общему счёту. В первом матче «Ливерпуль» обыграл итальянскую команду со счётом 2:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Интер» с общим счётом 2:1.

Ранее «Бавария» разгромила «Зальцбург» в ответном матче и вышла в четвертьфинал ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить