«Ливерпуль» уступил «Интеру», но по общему счёту вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Встреча в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч забил Лаутаро Мартинес на 61-й минуте. Спустя две минуты с поля был удалён Алексис Санчес.
Несмотря на победу в ответном матче, «Интер» уступил по общему счёту. В первом матче «Ливерпуль» обыграл итальянскую команду со счётом 2:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Интер» с общим счётом 2:1.
Ранее «Бавария» разгромила «Зальцбург» в ответном матче и вышла в четвертьфинал ЛЧ.