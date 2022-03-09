«Бавария» разгромила «Зальцбург» в ответном матче и вышла в четвертьфинал ЛЧ
Встреча в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» завершилась со счётом 7:1 в пользу хозяев.
Нападающий победителей Роберт Левандовски забил голы на 12-й, 21-й и 23-й минутах встречи. Благодаря этому нападающий стал автором самого раннего хет-трика в истории Лиги чемпионов. Также забитыми мячами отметились Серж Гнабри (31′), Лерой Сане (85′) и дважды — Томас Мюллер (54′, 83′).
Единственный гол в составе гостей забил Мауритс Кергор.
Таким образом, «Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Зальцбург» с общим счётом 8:2.
Ранее Левандовски стал автором самого раннего хет-трика в истории Лиги чемпионов.