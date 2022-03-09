Левандовски стал автором самого раннего хет-трика в истории Лиги чемпионов
Футболист забил голы на 12, 21 и 23-й минутах встречи. Благодаря этому нападающий стал автором самого раннего хет-трика в истории Лиги чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал нападающему «Милана» Марко Симоне.
Серж Гнабри также отметился голом в первом тайме. Счёт первой половины игры — 4:0 в пользу «Баварии».
Ранее главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) исключить сборную России из квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.