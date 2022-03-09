Левандовски стал автором самого раннего хет-трика в истории Лиги чемпионов

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски оформил хет-трик в первом тайме в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Зальцбургом».

Футболист забил голы на 12, 21 и 23-й минутах встречи. Благодаря этому нападающий стал автором самого раннего хет-трика в истории Лиги чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал нападающему «Милана» Марко Симоне.

Серж Гнабри также отметился голом в первом тайме. Счёт первой половины игры — 4:0 в пользу «Баварии».

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