«Интер» ни разу не ударил в створ ворот в матче с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов
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Встреча в Милане на «Сан-Сиро» завершилась убедительной победой гостей со счётом 2:0. Голами в матче отметились Роберто Фирмино и Мохаммед Салах.
Согласно статистике игры, «Интер» не нанёс ни единого удара в створ ворот «Ливерпуля». В то время как футболисты английского клуба сумели забить два мяча, нанеся лишь два удара в створ ворот соперника.
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