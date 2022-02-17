«Интер» ни разу не ударил в створ ворот в матче с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов

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Миланский «Интер» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА принимал на своём поле «Ливерпуль».
«Интер» ни разу не ударил в створ ворот в матче с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • AP
  • © Antonio Calanni

Встреча в Милане на «Сан-Сиро» завершилась убедительной победой гостей со счётом 2:0. Голами в матче отметились Роберто Фирмино и Мохаммед Салах.

Согласно статистике игры, «Интер» не нанёс ни единого удара в створ ворот «Ливерпуля». В то время как футболисты английского клуба сумели забить два мяча, нанеся лишь два удара в створ ворот соперника.

Сергеев заявил, что Дзюба — топ-форвард, у которого можно поучиться.

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