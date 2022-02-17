Сергеев: Дзюба — топ-форвард, у которого можно поучиться

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Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев высказался о своих одноклубниках Артёме Дзюбе и Юри Алберто.
Сергеев: Дзюба — топ-форвард, у которого можно поучиться
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Очевидно, что Дзюба — топ-форвард, у которого можно поучиться. Недавно он побил рекорд по голам в чемпионатах России, это о многом говорит. Юри Алберто тоже силён, он приехал из «Интернасьонала», — цитирует Сергеева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что готов к конкуренции с Дзюбой и Алберто. По мнению футболиста, это закаляет и мотивирует.

В текущем сезоне 26-летний Сергеев провёл 20 матчей за «Крылья Советов», забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач. В зимнее трансферное окно Сергеев присоединился к «Зениту».

Ранее «Ливерпуль» обыграл «Интер» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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