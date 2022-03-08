Анчелотти: пойму наших болельщиков, если они будут аплодировать Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.

«Что, если Мбаппе встретят аплодисментами на «Сантьяго Бернабеу»? Болельщикам нравятся великие игроки, а история нашего стадиона говорит о том, что здесь всегда приветствовали великих аплодисментами. Если это случится, то я пойму болельщиков», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

9 марта «Реал» сыграет с ПСЖ в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

В первом матче победу одержали парижане со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Килиан Мбаппе.

Ранее CAS зарегистрировал апелляции РФС на решения ФИФА и УЕФА.