Анчелотти: пойму наших болельщиков, если они будут аплодировать Мбаппе

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.
Анчелотти: пойму наших болельщиков, если они будут аплодировать Мбаппе
  • AP
  • © Ricardo Larreina

«Что, если Мбаппе встретят аплодисментами на «Сантьяго Бернабеу»? Болельщикам нравятся великие игроки, а история нашего стадиона говорит о том, что здесь всегда приветствовали великих аплодисментами. Если это случится, то я пойму болельщиков», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

9 марта «Реал» сыграет с ПСЖ в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». 

В первом матче победу одержали парижане со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Килиан Мбаппе. 

Ранее CAS зарегистрировал апелляции РФС на решения ФИФА и УЕФА.

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