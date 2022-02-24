Боевые ничьи: как МЮ спасся в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», а «Бенфика» — в игре с «Аяксом»

«Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В дебюте встречи Жоау Феликс воспользовался грубой ошибкой Гарри Магуайра и неотразимо пробил головой. А за 10 минут до окончания основного времени вышедший на замену Энтони Эланга восстановил равенство на табло. В свою очередь, «Бенфика» на своём поле дважды уступала по ходу матча с «Аяксом», но сумела уйти от поражения. Форвард голландской команды Себастьен Аллер забил и в свои, и в чужие ворота, а окончательный счёт установил Роман Яремчук.

Нелогичная ничья в Мадриде

В главном матче дня Лиги чемпионов между собой встречались гранды испанского и английского футбола, переживающие не самые лучшие времена. Действующий чемпион Примеры «Атлетико» проваливает сезон в национальном первенстве и рискует остаться без путёвки в главный еврокубок. После 25 туров подопечные Диего Симеоне отстают от лидирующего «Реала» на 15 очков и занимают лишь пятое место в таблице. Во многом это обусловлено заметно снизившейся результативностью Луиса Суареса и непривычно слабой игрой Яна Облака. По данным статистических порталов, один из лучших голкиперов мира пропустил на 11,1 гола больше ожидаемого (xGA) и претендует на звание главного разочарования года.

Нестабильно выступает и «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы хоть и не потерпели ни одного поражения в последних семи встречах АПЛ, но и не блистали. Высокие показатели обусловлены прежде всего уровнем соперников (лишь один из них входил в топ-5), но даже на их фоне подопечные Ральфа Рангника не всегда смотрелись убедительно, а зачастую обидно оступались. Достаточно вспомнить упущенные победы над «Бёрнли» и «Саутгемптоном», после которых в прессе вновь появились слухи о конфликте в раздевалке и недовольстве немецким тренером.

При этом всё больше критических стрел летит в адрес Криштиану Роналду. Того подозревают в желании руководить командой и забрать капитанскую повязку у Гарри Магуайра, и всё это на фоне падения результативности. В 2022 году форвард восемь раз выходил на поле во всех турнирах, но отметился лишь одним забитым мячом, а издание The Independent поставило ему 5/10 за выступление в матче с «Лидсом». И подобное положение дел не устраивает руководство «Юнайтед». Сообщается, что боссы всё больше разочаровываются в португальце, а некоторые заявляют, что уровень его игры не соответствует их ожиданиям.

Однако в первом тайме подобную характеристику заслуживал не только звёздный форвард, но и весь МЮ в целом. Гости ничего не смогли противопоставить соперникам и не создали ни одного опасного момента у ворот Облака. За 45 минут они ни разу не коснулись мяча в чужой штрафной, а показатель ожидаемых голов оказался катастрофически низким — 0,05. Под жесточайшим прессингом Бруну Фернандеш и Поль Погба выглядели беспомощно, а вышедшие на позициях вингеров Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо не могли взломать массированную оборону хозяев.

В обороне же временами творился настоящий бардак. Появление на месте правого защитника Виктора Линделёфа не пошло на пользу, если не сказать большего. Почти все атаки «Атлетико» строились именно через зону шведа, где царил Ренан Лоди. На седьмой минуте именно бразилец беспрепятственно исполнил подачу в штрафную, а Жоау Феликс неотразимо пробил головой. Капитан гостей Гарри Магуайр прозевал рывок португальца и лишь наблюдал, как мяч после его удара сначала бьётся о штангу, а затем пересекает линию ворот.

В первом тайме «Атлетико» в три раза превзошёл «Манчестер Юнайтед» по числу ударов (6:2), а на последней минуте имел отличную возможность удвоить преимущество. Всё тот же Лоди прорвался по флангу и прострелил вдоль створа, но мяч от головы Шиме Врсалько угодил в перекладину.

Не сказать, что после перерыва «Манчестер Юнайтед» преобразился. Да, гости прибавили в активности, но создать серьёзных проблем «Атлетико» не могли. Атаки завершались на подходе к штрафной, а дальние «выстрелы» не несли никакой опасности. Тем удивительнее, что Рангник решил провести перестановки лишь на 66-й минуте. Линделёфа, Погба и Люка Шоу сменили Аарон Ван-Биссака, Неманья Матич и Алекс Теллес. Однако самая важная рокировка произошла несколько позже.

За четверть часа до окончания основного времени шанс проявить себя получил Энтони Эланга. В прошедшие выходные он поучаствовал в победе над «Лидсом» и тем самым заслужил право выйти на поле в Лиге чемпионов. И юный швед полностью оправдал доверие тренера. Уже через пять минут он ворвался в штрафную, получил передачу на ход от Фернандеша и неотразимо пробил в дальний угол. Облак не выручил.

В оставшееся время «Атлетико» включил максимальные обороты и был близок к тому, чтобы вырвать победу в домашней встрече. Великолепный шанс забить имел Антуан Гризманн, также вышедший на замену на 75-й минуте. Француз открылся на грани офсайда и нанёс мощнейший удар, но сотряс перекладину. «Манчестер Юнайтед» отстоял ничейный результат и увеличил свои шансы на выход в четвертьфинал.

Голевое пиршество в Лиссабоне

Несмотря на отсутствие громкой вывески, матч в Лиссабоне обещал стать не менее интригующим. На первый взгляд, уровень соперничающих команд был примерно равным, но они находились в абсолютно разном состоянии. «Бенфика» переживает глубокий кризис, о чём свидетельствует не только третье место в чемпионате Португалии и 12-очковое отставание от лидирующего «Порту», но также лишь две победы в последних пяти встречах. Причём обыграны были лишь скромные «Санта-Клара» и «Тондела», занимающие десятую и 16-ю строчки в таблице соответственно.

Такие результаты вполне объяснимы. В конце декабря руководство «Бенфики» отправило в отставку опытнейшего Жорже Жезуша, но так и не нашло ему полноценную замену. В этой ситуации обязанности главного тренера на себя вновь примерил Нельсон Вериссимо, ранее уже возглавлявший коллектив после отставки Бруно Лаже в 2020-м. Но если тогда «орлы» набирали в среднем 2,17 очка под его руководством, то на этот раз показатель снизился до 1,7.

Всё это заставляло считать «Аякс» однозначным фаворитом — причём не только противостояния в целом, но и гостевого матча в частности. В отличие от конкурентов, подопечные Эрика тен Хага набрали фантастический ход и выиграли последние десять встреч с общим счётом 39:1. Огорчить Ремко Пасвера сумел лишь полузащитник ПСВ Марио Гётце, а последнее поражение датировалось 12 декабря 2021 года.

Тем не менее, на домашнем стадионе «Бенфика» решила дать бой фавориту. Первые десять минут хозяева провели гораздо увереннее и больше владели мячом, но надолго этого запала не хватило. «Аякс» быстро перехватил инициативу, а на 18-й минуте открыл счёт. Прострел с правого фланга великолепным ударом с лёта замкнул Душан Тадич.

После этого на авансцену вышел форвард гостей Себастьен Аллер. В течение трёх минут лучший бомбардир нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов успел отличиться со знаком «минус», а затем и реабилитироваться за грубую ошибку. На 26-й минуте француз вернулся в собственную штрафную, чтобы помочь партнёрам при розыгрыше углового. Но вместо этого срезал мяч в ворота после коварного прострела Томаса Вертонгена. Но уже через несколько минут он в схожей манере огорчил Одиссеаса Влаходимоса. Передача также последовала с левого края, а форвард со второй попытки вновь вывел «Аякс» вперёд.

Второй тайм получился не менее насыщенным. Оказавшаяся в роли догоняющей «Бенфика» пошла вперёд и принялась создавать один острый эпизод за другим. Забить могли и Эвертон, и Дарвин Нуньес, но удар первого заблокировал Юрриен Тимбер, а второму не хватило точности. «Аякс» ответил атакой с участием Нуссайра Мазрауи. Тот забежал во вратарскую и пробил, но попал точно в Влаходимоса.

В итоге ключевую роль вновь сыграл футболист, появившийся на поле по ходу встречи. В течение двух минут Роман Яремчук мог отличиться дважды, но сумел реализовать лишь один из моментов. Молниеносная контратака «орлов» завершилась мощным ударом Гонсалу Рамуша. Пасвер сыграл очень неудачно и позволил украинскому форварду добить мяч в сетку. В ходе празднования тот продемонстрировал чёрную футболку с гербом страны, но быстро скрыл её под формой клуба. Правда, судья успел отреагировать и наказал его жёлтой карточкой.

В концовке «Аякс» мог склонить чашу весов на свою сторону, но с дальним «выстрелом» Антони справился Влаходимос. Как и «Манчестер Юнайтед», «Бенфика» смогла отыграться в концовке и сохранила интригу в противостоянии. Ответный матч пройдёт 15 марта в Амстердаме.