Ранние голы Влаховича и Хаверца, шикарный пас Капу: «Челси» победил «Лилль», а «Вильярреал» сыграл вничью с «Ювентусом»

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Сергей Стариков
«Челси» на своём поле взял верх над «Лиллем» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом тайме Кай Хаверц неотразимо пробил головой после подачи с углового, а во втором контратаку точным ударом завершил Кристиан Пулишич. В свою очередь, «Вильярреал» дома ушёл от поражения во встрече с «Ювентусом». На 32-й секунде счёт открыл Душан Влахович, а на 66-й минуте паритет восстановил Дани Парехо, замкнув передачу Этьена Капу.
Ранние голы Влаховича и Хаверца, шикарный пас Капу: «Челси» победил «Лилль», а «Вильярреал» сыграл вничью с «Ювентусом»
  • Футболист «Челси» Кай Хаверц
  • Gettyimages.ru
  • © Darren Walsh / Contributor

Уверенная победа «Челси»

 

На бумаге противостояние между «Челси» и «Лиллем» считалось одним из самых неконкурентных в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов. В прошлом сезоне подопечные Кристофа Гальтье сотворили сенсацию и выиграли Лигу 1, но с тех пор в команде не осталось ни тренера, ни большей части чемпионского состава. На момент матча «доги» занимали 11-е место в национальном первенстве и вряд ли считались серьёзной угрозой для действующего победителя турнира и одного из лидеров АПЛ.

И в замешательство не должен был вводить тот факт, что осенью «Лилль» набрал 11 очков и с первого места вышел в плей-офф соревнований. Впоследствии коллектив покинул ещё и звёздный вингер Жонатан Иконе, а на замену ему был приобретён лишь малоизвестный Эдон Жегрова из «Базеля». В Швейцарии он демонстрировал неплохие результаты и в восьми матчах Суперлиги записал на свой счёт два гола и шесть передач. Но в Лиге 1 успел провести всего 13 минут и не отметился результативными действиями.

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«Челси» же шёл на победной серии из пяти встреч и был намерен её продолжить. А одна из главных интриг заключалась в том, появится ли в стартовом составе один из самых обсуждаемых футболистов синих — Ромелу Лукаку. Тот всего семь раз коснулся мяча в прошедшей встрече с «Кристал Пэлас» и установил антирекорд АПЛ по этому показателю как минимум за последние 19 лет (до этого момента подобная статистика не велась). В итоге бельгиец остался в запасе, а вместо него на острие вышел Кай Хаверц.

Как оказалось, Томас Тухель угадал. Именно немец на восьмой минуте откликнулся на подачу Хакима Зиеша с углового и открыл счёт. Удар получился коварным, а мяч с отскоком от газона влетел точно под перекладину. В целом, Хаверц был одним из самых активных в составе «Челси» в первом тайме и трижды беспокоил голкипера соперника, однако по-настоящему опасных эпизодов больше не создал. С большой натяжкой таким можно назвать «выстрел» Маркоса Алонсо с лёта после диагонали Н’Голо Канте, но Леонардо легко справился.

В остальном «Челси» не впечатлял. Заработав преимущество, лондонцы успокоились и перешли в экономичный режим, сосредоточившись на защите собственных ворот. Однако в полной мере «засушить» игру не удалось, во многом ввиду отсутствия Жоржиньо. Канте и Матео Ковачич не могли обеспечить такой же уверенный контроль в центре поля, из-за чего острота у ворот Эдуара Менди всё же возникала. Большинство атак «Лилля» развивалось через правый фланг, за который отвечал всё тот же Алонсо. Испанца поочерёдно терзали Ренату Санчеш, Жонатан Бамба и Джонатан Дэвид, а забросы за спину Маркосу регулярно находили адресатов. Но в подстраховке уверенно действовали то быстроногий Антонио Рюдигер, то опытнейший Тьяго Силва.

Тухель внёс коррективы и во втором тайме гости уже практически не создавали проблем хозяевам. За первые 20 минут подопечные Жослена Гурвеннека нанесли всего один удар по воротам Эдуара Менди, в то время как лондонцы — в четыре раза больше. И один из них оказался результативным. Молниеносную контратаку завершил Кристиан Пулишич, укрепив положение синих.

К этому моменту «Челси» уже выпустил более ориентированного на оборону Рубена Лофтуса-Чика вместо Ковачича и убрал с поля получившего повреждение Хакима Зиеша. Вместо него вышел Сауль Ньигес, вследствие чего схема трансформировалась из 3-4-3 в 3-5-2. В этих условиях «Лиллю» стало ещё сложнее продвигаАпэлаться к чужой штрафной, а число опасных эпизодов сократилось до минимума. Одним из таких стал удар головой Свена Ботмана после розыгрыша углового.

На большее «Лилль» не хватило. Уже в компенсированное время Менди поскользнулся при вводе мяча в игру и чуть было не подарил отличный шанс отличиться противникам, но его подстраховали защитники. «Челси» уверенно довёл дело до победы и заметно увеличил шансы на выход в 1/4 финала.

Сила воли «Вильярреала»

 

Дуэль «Вильярреала» с «Ювентусом» обещала быть гораздо более интересной и напряжённой. Несмотря на беспроигрышную серию из семи встреч (пять — в чемпионате, две — в Кубке Италии), игра подопечных Массимилиано Аллегри оставляла желать лучшего. Как и ожидалось, приобретение Душана Влаховича не поспособствовало решению проблем команды в организации атак, что наглядно иллюстрировала расширенная статистика. Даже на этом отрезке «бьянконери» испытывали колоссальные сложности с созданием моментов и по xG занимали лишь 14-е место в Серии А (5,26). На их фоне результаты испанцев были гораздо более впечатляющими (10,10). Поэтому неудивительно, что именно коллектив Унаи Эмери считался фаворитом в домашнем матче.

И это с учётом того, что на поле «Эль Мадригала» не мог выйти один из лидеров «Вильярреала» — Жерар Морено. Две недели назад нападающий получил повреждение в матче Ла Лиги с «Бетисом» и не успел восстановиться от повреждения. Однако без потерь не обошлись и гости, причём тоже в атакующей линии. Из-за мышечной травмы Пауло Дибала не смог доиграть дерби с «Торино» и не попал в заявку гостей на встречу первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. Вместо него в стартовом составе появился Альваро Мората.

Однако не он стал главным героем дебюта встречи. Уже на 32-й секунде Влахович откликнулся на дальний заброс Данило в штрафную и неотразимо пробил в дальний угол, оформив второй гол в новом клубе. Более идеального сценария для «Ювентуса» придумать было невозможно. Команда сосредоточилась на сохранении победного счёта, а контригру решила строить через длинные забросы на сербского форварда. Как итог, всего 0,28 xG к перерыву и отсутствие острых эпизодов у ворот Херонимо Рульи.

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«Вильярреал» же был вынужден идти вперёд, но не сбивался на навал, а действовал довольно изобретательно. В период с 13-й по 16-ю минуту отличные шансы восстановить паритет имели Джованни Ло Чельсо и Арно Груневелд. Но первый пробил в штангу из убойной позиции, а второй не смог перехитрить Войцеха Щенсны. Прострел Саму Чуквезе с фланга получился не очень удобным, но голландец изловчился ударить пяткой. Польский голкипер не без труда, но всё же выручил.

До перерыва «Вильярреал» так и не смог распечатать ворота Щенсны, но во втором тайме продолжил давить. И был вознаграждён за старания. Гол получился эффектным. В ходе позиционной атаки Ло Чельсо увёл за собой Маттейса Де Лигта, а в освободившуюся зону вбежал никем не прикрытый Дани Парехо. Зазевавшийся Адриен Рабьо попытался исполнить собственную ошибку, но было уже поздно. Испанец в одно касание с лёта замкнул филигранную передачу Этьена Капу и сравнял счёт.

После этого могло возникнуть ощущение, что обе команды устраивает подобный результат. «Ювентус» полностью отдал инициативу и отошёл к воротам, а «Вильярреал» хоть и давил, но вскрыть низкий блок гостей не мог. Последний отрезок встречи запомнился не ударами в створ, а жёсткими стыками. В одном из них серьёзное повреждение чуть было не получил Чуквезе, а в другом не поздоровилось Уэстону Маккенни. Американец так и не смог вернуться на поле и был заменён на Дениса Закарию.

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