Мэр Лондона выразил готовность провести финал Лиги чемпионов вместо Санкт-Петербурга

Мэр Лондона Садик Хан высказался о возможном проведении финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 в столице Великобритании вместо Санкт-Петербурга.

«Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Это привилегия. Если УЕФА проведёт финал в Петербурге, это только поощрит агрессивные действия путинской России», — приводит слова Хана Evening Standart со ссылкой на LBC Radio.

До этого в СМИ появилась информация, что финал Лиги чемпионов могут провести на лондонском стадионе «Уэмбли».

Проведение финала ЛЧ-2021/22 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» запланировано на 28 мая.

Ранее в УЕФА оценили шанс переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.