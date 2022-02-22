Мэр Лондона выразил готовность провести финал Лиги чемпионов вместо Санкт-Петербурга

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Мэр Лондона Садик Хан высказался о возможном проведении финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 в столице Великобритании вместо Санкт-Петербурга.
Мэр Лондона выразил готовность провести финал Лиги чемпионов вместо Санкт-Петербурга
  • AP

«Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Это привилегия. Если УЕФА проведёт финал в Петербурге, это только поощрит агрессивные действия путинской России», — приводит слова Хана Evening Standart со ссылкой на LBC Radio.

До этого в СМИ появилась информация, что финал Лиги чемпионов могут провести на лондонском стадионе «Уэмбли».

Проведение финала ЛЧ-2021/22 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» запланировано на 28 мая.

Ранее в УЕФА оценили шанс переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

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