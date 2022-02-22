Мэр Лондона выразил готовность провести финал Лиги чемпионов вместо Санкт-Петербурга
- AP
«Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Это привилегия. Если УЕФА проведёт финал в Петербурге, это только поощрит агрессивные действия путинской России», — приводит слова Хана Evening Standart со ссылкой на LBC Radio.
До этого в СМИ появилась информация, что финал Лиги чемпионов могут провести на лондонском стадионе «Уэмбли».
Проведение финала ЛЧ-2021/22 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» запланировано на 28 мая.
Ранее в УЕФА оценили шанс переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.