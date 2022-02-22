В УЕФА заявили об отсутствии планов о переносе финала ЛЧ

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что в настоящее время не рассматривают возможность переноса финального матча Лиги чемпионов в 2022 году из Санкт-Петербурга.

«УЕФА постоянно и внимательно следит за текущей ситуацией. В настоящее время нет никаких планов по изменению места проведения финального матча», — гласит заявление УЕФА.

Матч планируется провести в Санкт-Петербурге 28 мая на стадионе «Газпром Арена», но на фоне признания президентом России Владимиром Путиным суверенитета ЛНР и ДНР британские СМИ сообщили о том, что Россию лишат права проведения финала ЛЧ.

Ранее Радимов не исключил, что Санкт-Петербург может лишиться права на проведение финала ЛЧ.