В УЕФА заявили об отсутствии планов о переносе финала ЛЧ
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«УЕФА постоянно и внимательно следит за текущей ситуацией. В настоящее время нет никаких планов по изменению места проведения финального матча», — гласит заявление УЕФА.
Матч планируется провести в Санкт-Петербурге 28 мая на стадионе «Газпром Арена», но на фоне признания президентом России Владимиром Путиным суверенитета ЛНР и ДНР британские СМИ сообщили о том, что Россию лишат права проведения финала ЛЧ.
Ранее Радимов не исключил, что Санкт-Петербург может лишиться права на проведение финала ЛЧ.