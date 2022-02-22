Радимов не исключает, что Санкт-Петербург может лишиться права на проведение финала ЛЧ

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о слухах насчёт переноса финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга.

«Я, конечно, против переноса финала. На данный момент я не вижу никаких проблем. Другое дело, мы прекрасно знаем, какая сейчас политическая обстановка. И если против нашей страны будут введены какие-то очередные санкции, то под них может подпасть и решающий матч Лиги чемпионов. Дай бог, чтобы этого не произошло. Однако недавний пример на Олимпиаде с Камилой Валиевой показывает, что не всегда спорт вне политики. Поэтому остаётся только ждать, надеяться и верить, что финал не перенесут. Санкт-Петербург — действительно один из красивейших городов мира. Особенно летом. И у нас такой потрясающий стадион. Мне, как жителю города, очень хочется, чтобы финал прошёл у нас. Но пока нам остаётся только гадать», — сказал Радимов RT.

Проведение финала ЛЧ-2021/22 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» запланировано на 28 мая.

Ранее Сорокин заявил, что УЕФА не обсуждал с ним перенос финала ЛЧ из Санкт-Петербурга.