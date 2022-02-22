Сорокин заявил, что УЕФА не обсуждал с ним перенос финала ЛЧ из Санкт-Петербурга

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Руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов — 2022 Алексей Сорокин прокомментировал информацию о возможном переносе финала из Санкт-Петербурга ввиду признания президентом России Владимиром Путиным суверенитета ЛНР и ДНР.
Сорокин заявил, что УЕФА не обсуждал с ним перенос финала ЛЧ из Санкт-Петербурга
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«У нас никаких дискуссий с УЕФА на данную тему не было. Никаких сигналов по этому вопросу не поступало. Мы готовим вместе с УЕФА финал Лиги чемпионов в плановом режиме, рассчитываем принять его 28 мая. У нас запланирован визит, идёт ежедневная работа. Что-то другое комментировать трудно. Никаких обсуждений на этот счёт я не слышал», — цитирует Сорокина «Спорт-Экспресс».

По сообщениям британских СМИ, финал Лиги чемпионов вместо «Газпром Арены» может принять лондонский «Уэмбли». 

Ранее сообщалось, что УЕФА может перенести финал ЛЧ-2022 из Санкт-Петербурга в Лондон.

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