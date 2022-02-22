The Mirror: УЕФА может перенести финал ЛЧ-2022 из Санкт-Петербурга в Лондон
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Об этом сообщает The Mirror. По информации источника, в УЕФА пристально следят за развитием событий вокруг российско-украинского конфликта. Сообщается, что новым местом проведения финала Лиги чемпионов может стать лондонский стадион «Уэмбли».
Проведение финала ЛЧ-2021/22 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» запланировано на 28 мая.
Ранее сообщалось, что Дворцовая площадь Петербурга стала сценой для виртуальной проекции финала ЛЧ.