The Mirror: УЕФА может перенести финал ЛЧ-2022 из Санкт-Петербурга в Лондон

Россия может лишиться права на проведение финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 из-за признания президентом страны Владимиром Путиным суверенитета ЛНР и ДНР.

Об этом сообщает The Mirror. По информации источника, в УЕФА пристально следят за развитием событий вокруг российско-украинского конфликта. Сообщается, что новым местом проведения финала Лиги чемпионов может стать лондонский стадион «Уэмбли».

Проведение финала ЛЧ-2021/22 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» запланировано на 28 мая.

Ранее сообщалось, что Дворцовая площадь Петербурга стала сценой для виртуальной проекции финала ЛЧ.