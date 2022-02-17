Дворцовая площадь Петербурга стала сценой для виртуальной проекции финала ЛЧ

За 100 дней до финала Лиги чемпионов Дворцовая площадь Санкт-Петербурга стала сценой для праздничной виртуальной проекции.

«На фасаде здания Генштаба промелькнули узнаваемые силуэты главных архитектурных доминант Санкт-Петербурга, которые сменились шумной атмосферой переполненной эмоциями и болельщиками арены финала. Всю композицию венчает трофей, борьбу за который в эти дни ведут 16 лучших клубов Европы», — сообщает пресс-служба оргкомитета финала ЛЧ.

В качестве места проведения фестиваля чемпионов определена Дворцовая площадь, согласованы точки сбора и маршруты прохода до стадиона для болельщиков обоих клубов — участников финала.

Финал Лиги чемпионов 2022 года пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», который уже принимал матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира FIFA, а также был одной из арен Евро-2020.

Россия во второй раз станет местом проведения этого финального матча. Первый российский финал Лиги чемпионов состоялся в 2008 году на московском стадионе «Лужники». Тогда «Манчестер Юнайтед» победил «Челси» по пенальти.

Принято решение, что на матче будет использована система Fan ID, которая, как и во время ЧМ-2018 и Евро-2020, послужит инструментом безвизового въезда для иностранных болельщиков, имеющих билеты на матч.

Ранее Алексей Сорокин сообщил, что ожидает аншлаг во время проведения финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.