Сорокин ожидает аншлаг на финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Генеральный директор организационного комитета финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 Алексей Сорокин рассказал о правилах допуска на матчи иностранных болельщиков.

«Планируется 100-процентная посещаемость — это наш ориентир. Работу мы строим на максимальной загрузке стадиона. Что касается доступа, то эти вопросы как раз сейчас обсуждаются на федеральном уровне», — цитирует Сорокина ТАСС.

По его словам, задача оргкомитета — обеспечить максимально комфортный и лёгкий доступ иностранных болельщиков на стадион с соблюдением всех норм, в том числе и антикоронавирусных.

Финал ЛЧ примет стадион «Газпром Арена» 28 мая, вмещающий порядка 63 тыс. зрителей.

Ранее сообщалось, что УЕФА доволен ходом подготовки газона «Газпром Арены» к финалу Лиги чемпионов.