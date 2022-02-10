Сорокин ожидает аншлаг на финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Короткая ссылка
Генеральный директор организационного комитета финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 Алексей Сорокин рассказал о правилах допуска на матчи иностранных болельщиков.
Сорокин ожидает аншлаг на финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

 «Планируется 100-процентная посещаемость — это наш ориентир. Работу мы строим на максимальной загрузке стадиона. Что касается доступа, то эти вопросы как раз сейчас обсуждаются на федеральном уровне», — цитирует Сорокина ТАСС.

По его словам, задача оргкомитета — обеспечить максимально комфортный и лёгкий доступ иностранных болельщиков на стадион с соблюдением всех норм, в том числе и антикоронавирусных.

Финал ЛЧ примет стадион «Газпром Арена» 28 мая, вмещающий порядка 63 тыс. зрителей.

Ранее сообщалось, что УЕФА доволен ходом подготовки газона «Газпром Арены» к финалу Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить