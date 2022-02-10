Сорокин ожидает аншлаг на финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге
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- РИА Новости
«Планируется 100-процентная посещаемость — это наш ориентир. Работу мы строим на максимальной загрузке стадиона. Что касается доступа, то эти вопросы как раз сейчас обсуждаются на федеральном уровне», — цитирует Сорокина ТАСС.
По его словам, задача оргкомитета — обеспечить максимально комфортный и лёгкий доступ иностранных болельщиков на стадион с соблюдением всех норм, в том числе и антикоронавирусных.
Финал ЛЧ примет стадион «Газпром Арена» 28 мая, вмещающий порядка 63 тыс. зрителей.
Ранее сообщалось, что УЕФА доволен ходом подготовки газона «Газпром Арены» к финалу Лиги чемпионов.