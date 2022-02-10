УЕФА доволен ходом подготовки газона «Газпром Арены» к финалу Лиги чемпионов

Генеральный директор организационного комитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин рассказал о подготовке Санкт-Петербурга к матчу.

«Наши коллеги из УЕФА полностью удовлетворены ходом подготовки газона», — цитирует ТАСС Сорокина.

По его словам, оргкомитет финала получил заверения и технические объяснения того, как газон будет приведён в порядок. Он добавил, что эта работа уже ведётся, и выразил уверенность, что газон будет в надлежащем виде.

Стадион «Газпром Арена» примет финал Лиги чемпионов 28 мая.

Арена вмещает порядка 63 тыс. зрителей.

Ранее сообщалось, что УЕФА определился со стоимостью билетов на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге.