«Матч ТВ»: УЕФА определился со стоимостью билетов на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил ценовую политику билетов на финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Матч ТВ», билеты первой категории будут стоить €690 евро (около 60 тыс. рублей), второй категории — €490 евро (порядка 43 тыс. рублей). Если болельщик захочет приобрести билет с доступом в зону хоспиталити, который включает в себя напитки и еду, то заплатить необходимо будет €1390 евро (приблизительно 120 тыс. рублей). Стоимость билетов третьей категории планируют зафиксировать на отметке в €90 евро (почти 8 тысяч рублей).

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге состоится 28 мая 2022 года.

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