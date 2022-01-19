«Матч ТВ»: УЕФА определился со стоимостью билетов на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге

Короткая ссылка
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил ценовую политику билетов на финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022, который пройдёт в Санкт-Петербурге.
«Матч ТВ»: УЕФА определился со стоимостью билетов на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Матч ТВ», билеты первой категории будут стоить €690 евро (около 60 тыс. рублей), второй категории — €490 евро (порядка 43 тыс. рублей). Если болельщик захочет приобрести билет с доступом в зону хоспиталити, который включает в себя напитки и еду, то заплатить необходимо будет €1390 евро (приблизительно 120 тыс. рублей). Стоимость билетов третьей категории планируют зафиксировать на отметке в €90 евро (почти 8 тысяч рублей).

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге состоится 28 мая 2022 года.

Ранее сообщалось, что Сорокин оценил шансы России получить право на проведение Евро-2032.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить