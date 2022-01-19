«Матч ТВ»: УЕФА определился со стоимостью билетов на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге
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Как сообщает «Матч ТВ», билеты первой категории будут стоить €690 евро (около 60 тыс. рублей), второй категории — €490 евро (порядка 43 тыс. рублей). Если болельщик захочет приобрести билет с доступом в зону хоспиталити, который включает в себя напитки и еду, то заплатить необходимо будет €1390 евро (приблизительно 120 тыс. рублей). Стоимость билетов третьей категории планируют зафиксировать на отметке в €90 евро (почти 8 тысяч рублей).
Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге состоится 28 мая 2022 года.
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